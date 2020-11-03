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Волонтёры Приамурья поздравили пожилых амурчан с Днём народного единства

Волонтёры Приамурья поздравили пожилых амурчан с Днём народного единства

Волонтёры регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе поздравили подопечных Благовещенского центра социального обслуживания населения «Доброта», находящихся дома, с Днём народного единства.

— В этот день принято звонить, писать, приходить в гости к своим пожилым родственникам, но так получается, что есть люди, которые остаются одни. Очень захотелось сделать для них что-то приятное — проявить внимание, порадовать, — отметил волонтёр Никита Андрияш.

Добровольцы подарили пожилым амурчанам памятные подарочные наборы с символикой акции: тёплые пледы, чай, кружки, наборы конфет. Волонтёры систематически оказывают адресную помощь пожилым жителям области: навещают постояльцев, помогают и поздравляют с праздниками.

— Мы должны помогать друг другу в трудной ситуации, заботиться о пожилых и маломобильных гражданах, мы должны быть вместе! — прокомментировала волонтёр Надежда Половникова.

Региональный штаб акции взаимопомощи #МыВместе приглашает в свои ряды всех неравнодушных жителей Приамурья. Волонтёрам требуются единомышленники, которые готовы в условиях распространения коронавирусной инфекции оказывать безвозмездную помощь в работе организаций здравоохранения области, поддерживать пожилых и маломобильных граждан, нуждающихся в заботе и находящихся на самоизоляции.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте Dobro.ru , либо обратиться в одну из общественных организаций, принимающих участие в акции. В Благовещенске по интересующим вопросам консультации дадут представители молодёжного центра «Выбор», звонить можно по телефонам: 8-4162-66-23-26, 8-911-776-99-75). Вопросы по поводу работы волонтёров в районах Приамурья можно задать в Ресурсный центр развития добровольчества Амурской области по телефону: 8-4162-226-987.

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#жизнь #помощь

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Комментарии
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  • OT

    OT
    44 минуты назад

    Вот голубчики какие и геморрой старческой нищеты к единству сытого поздравят и муха при котлете, и мертвому припарка тут уместное единство

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