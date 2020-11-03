МинЖКХ: отопительный период в Приамурье проходит без сбоев

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На сегодняшний день отопительный сезон во всех муниципальных образованиях Приамурья проходит без сбоев. Об этом доложил и.о. министра ЖКХ Вадим Кирпиков на заседании правительства губернатору.

По словам министерства, на 29 октября котельные, тепловые и водопроводные сети, жилищный фонд готовы на 99,9%. Запасы топлива на складах даже превышают необходимые: угля 121 %, а дров — 157 % от необходимого количества. Топливо поставляют согласно графику.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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zaretskaya