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3ноября
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сегодня, 17:47 1

МинЖКХ: отопительный период в Приамурье проходит без сбоев

МинЖКХ: отопительный период в Приамурье проходит без сбоев
Фото: pixabay.com

На сегодняшний день отопительный сезон во всех муниципальных образованиях Приамурья проходит без сбоев. Об этом доложил и.о. министра ЖКХ Вадим Кирпиков на заседании правительства губернатору.

По словам министерства, на 29 октября котельные, тепловые и водопроводные сети, жилищный фонд готовы на 99,9%.

Запасы топлива на складах даже превышают необходимые: угля 121 %, а дров — 157 % от необходимого количества. Топливо поставляют согласно графику.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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    57 минут назад

    Это провокация? Ок, давайте посмотрим, сколько пройдет дней до первой аварии.

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