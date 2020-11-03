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3ноября
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сегодня, 17:33 1

Зейская прокуратура: утонувшая семилетняя девочка гуляла без присмотра, пока мать пила

Зейская прокуратура: утонувшая семилетняя девочка гуляла без присмотра, пока мать пила
Фото: pixabay.com

Прокуратура Зейского района завершила проверку после гибели семилетней девочки в городе Зее. Ребёнок утонул в озере.

Как установили в прокуратуре, ребёнок часто оставался без присмотра. Её мать вела антисоциальный образ жизни, часто пила и даже отсидела в колонии за неуплату алиментов. Воспитанием погибшего ребёнка занималась бабушка.

Накажут за гибель ребёнка не только мать. У прокуратуры есть претензии к органам опеки.

— Проверка показала, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в семье и отношение матери к ребенку, сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вопрос о лишении либо ограничении в родительских правах женщины длительное время не решали, — рассказали в прокуратуре Амурской области.

Региональное следственное управление СК уже возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников соцзащиты, повлекшей гибель ребёнка, сообщили в ведомстве.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    1 час назад

    когда вы уже алконавты мерзкие утопитесь в этой водяре!

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