Зейская прокуратура: утонувшая семилетняя девочка гуляла без присмотра, пока мать пила

Как установили в прокуратуре, ребёнок часто оставался без присмотра. Её мать вела антисоциальный образ жизни, часто пила и даже отсидела в колонии за неуплату алиментов. Воспитанием погибшего ребёнка занималась бабушка.

Накажут за гибель ребёнка не только мать. У прокуратуры есть претензии к органам опеки.

— Проверка показала, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в семье и отношение матери к ребенку, сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вопрос о лишении либо ограничении в родительских правах женщины длительное время не решали, — рассказали в прокуратуре Амурской области.

Региональное следственное управление СК уже возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников соцзащиты, повлекшей гибель ребёнка, сообщили в ведомстве.