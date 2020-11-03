Житель Белогорска напал на офис микрокредитной организации

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В Белогорске неизвестный мужчина напал на работницу микрокредитной организации и потребовал деньги из кассы. Девушка испугалась и отдала из сейфа 11 600 рублей. Мужчину оперативники задержали на съемной квартире в Белогорске.

— В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» обратилась местная жительница. Злоумышленник нанёс ей удар по голове и угрожал предметом, похожим на оружие. Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и изучили записи камер видеонаблюдения. Работники установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний житель Бурейского района, потерпевшая его опознала, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Следственный отдел МО МВД России «Белогорский» возбудил уголовное дело по факту разбоя. Задержанного заключили под стражу.

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#происшествия

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