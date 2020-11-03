3 ноября состоялось награждение победителей конкурса социально значимых поступков. Победителей конкурса «Поступки и люди 2020» наградили в формате видеоконференции.

Победителей пригласили на совещание губернатора с руководителями исполнительных органов государственной власти Амурской области в администрации своего города, района. В торжественной обстановке амурчане получили заслуженную награду: дипломы, статуэтки и денежные сертификаты.

Организаторы рассказали и об особой награде: имя победителя специальной номинации года — Екатерины Комогорцевой, номинированной на конкурс посмертно, увековечат, создав аллею Памяти в её родном селе. Работая волонтёром всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», скрывая тяжелую форму онкологического заболевания, Екатерина помогала людям во время пандемии коронавирусной инфекции. Она ушла из жизни весной 2020 года.

— В память Екатерины Николаевны общественностью Ивановского района было озвучено предложение благоустроить и назвать общественное пространство именем Екатерины Комогорцевой. На средства муниципального гранта будет высажена и благоустроена аллея Памяти имени Екатерины Комогорцевой на территории школы села Анновка. В благоустройстве территории активное участие намерены принять волонтёры, — рассказал Владимир Седов, председатель Общественной палаты Амурской области.

Общественники высказали предложение ставший уже традиционным конкурс провести и в следующем году. Губернатор предложение одобрил.

— Будем верить, что в 2021 году мы подведём итоги и наградим достойных со сцены, в праздничной обстановке, — сказал Василий Орлов.

С 3 ноября на втором этаже в здании аэропорта работает передвижная выставка, посвящённая итогам конкурса «Поступки и люди».

Конкурс «Поступки и люди» во второй раз проводится Общественной палатой Амурской области совместно с Правительством Амурской области и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области». Он уже получил статус самого народного, ведь заявку на участие может подать каждый желающий амурчанин, рассказав о добром поступке.

В 2020 году в конкурсе заявлено семь номинаций. Победителями конкурса стали:

— в номинации «Семейные ценности» — Прагнимак Евгения Александровна, город Благовещенск;

— в номинации «Повод гордиться» — Воликова Наталья Сергеевна, город Зея;

— в номинации «Мы вместе» — Озерная Ольга Владимировна, село Березовка Ивановского района;

— в номинации «Забота о людях» — Буренкова Ольга Николаевна, педагог, руководитель клуба «Росток», посёлок Новобурейский, Бурейский район;

— в номинации «Во имя жизни» — Амурская областная общественная организация поисково-спасательный отряд «Гром»;

— в номинации «Большое сердце» —Любовь Часовских, город Благовещенск;

— в номинации «Гражданская позиция» — Трусов Олег Викторович, село Константиноградовка Ивановского района.

Организаторы конкурса утвердили дополнительно спецномнацию. Её героем стала Колмогорцева Екатерина Николаевна из села Анновка Ивановского района.

В 2020-м в конкурсе «Поступки и люди» приняли участие 152 человека, на сайте партнёра проекта «Амурской правды» за номинантов было отдано 258 204 голоса.