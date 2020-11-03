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3ноября
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сегодня, 17:11 1

В Амурской области в два раза увеличилось число желающих служить по контракту

В Амурской области в два раза увеличилось число желающих служить по контракту
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту в Белогорске досрочно выполнили установленный план ВВО. Около 200 человек пойдут служить по контракту. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ВВО.

По профессиональному ориентированию в учебных заведениях среднего профессионального образования более 80 выпускников 2020 года изъявили желание служить по контракту. Выросла популярность трудоустройства в армии у граждан, ранее отслуживших службу по призыву в других регионах страны. Также на военную службу поступили около 20 женщин.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Ознакомиться с вакансиями можно напрямую, обратившись в пункты отбора или через размещённые объявления в средствах массовой информации.

В начале текущего года специалисты пунктов отбора кандидатов для прохождения службы по контракту в Восточном военном округе приступили к приёму документов удалённо. Принятые меры обеспечили необходимую безопасность здоровья в условиях карантинного режима.

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#военные #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    В рекламный! )))

    А по сути, куда ещё деваться..?

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