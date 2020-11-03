В Амурской области в два раза увеличилось число желающих служить по контракту

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту в Белогорске досрочно выполнили установленный план ВВО. Около 200 человек пойдут служить по контракту. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ВВО.



По профессиональному ориентированию в учебных заведениях среднего профессионального образования более 80 выпускников 2020 года изъявили желание служить по контракту. Выросла популярность трудоустройства в армии у граждан, ранее отслуживших службу по призыву в других регионах страны. Также на военную службу поступили около 20 женщин.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Ознакомиться с вакансиями можно напрямую, обратившись в пункты отбора или через размещённые объявления в средствах массовой информации.

В начале текущего года специалисты пунктов отбора кандидатов для прохождения службы по контракту в Восточном военном округе приступили к приёму документов удалённо. Принятые меры обеспечили необходимую безопасность здоровья в условиях карантинного режима.