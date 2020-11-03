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3ноября
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сегодня, 17:05 0

В Амурской области выявили 158 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 158 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлено 158 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 106 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 5 – бессимптомно, у 44 – в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 893,75 на 100 тысяч населения.

По информации портала стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом выявили 7 061 заражение. 5 795 человек выздоровели, 63 скончались.

Всего обследовано на COVID 425 552 человека, в том числе за последние сутки – 6 403.

Ранее сообщалось, что мэрия Свободного настоятельно порекомендовала местным предпринимателям в ближайшее время не устраивать никаких промоакций. Массовые скопления людей могут привести к резкому росту заболеваемости коронавирусом.

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что регион ещё не вышел на пик коронавирусной инфекции.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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