На автозаправке во Владивостоке загорелся автомобиль (видео)

Фото: @dk125_vl

Во Владивостоке прямо на заправке загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия оказались не на шутку напуганы, однако, всё закончилось благополучно.

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