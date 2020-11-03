На автозаправке во Владивостоке загорелся автомобиль (видео)
Во Владивостоке прямо на заправке загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия оказались не на шутку напуганы, однако, всё закончилось благополучно.
Автомобиль загорелся на автозаправке во Владивостоке. Об этом сообщила жительница города. Девушка опубликовала видео случившегося в социальной сети.
«Сегодня увидела, как на АЗС загорелась машина. Страшненько, блин», — написала очевидица.
Автомобиль задымился на АЗС ННК, расположенной перед Снеговой Падью.
«Это ННК что перед Снеговой падью. Утром заправлялся, удивлялся белому порошку на асфальте, понятно почему», — рассказал очевидец.
Происшествие обошлось без катастрофических последствий, при пожаре никто не пострадал, сообщают «Вести: Приморье».
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