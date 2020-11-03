Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:32 0

Бывшая жена убитого из-за ссоры в чате рассказала подробности конфликта

Бывшая жена убитого из-за ссоры в чате рассказала подробности конфликта
Фото: onelove.su

Роман Гребенюк был жестоко избит после ссоры в родительском чате. Больше недели за его жизнь боролись врачи, но мужчина умер в реанимации, не приходя в сознание. СМИ писали, что Роман один воспитывал дочь, но у девочки есть мама, которая рассказала «Московскому комсомольцу» детали конфликта.

Бывшая жена Романа Алла рассказала, что они уже 11 лет в разводе. До 2018 года дочь жила с ней, ее школа находилась рядом с домом. Когда Алла переехала в другой район, в интересах дочери они не стали переводить ее в другое учебное заведение. Родители приняли решение, что в будни она будет жить с папой, у которого была своя квартира возле школы.

Алла тоже присутствовала в родительском чате. Она рассказала, что конфликт начался с разговоров о том, что дети не успеют сделать тест по русскому языку. Роман предложил позвонить учительнице и попросить перенести сдачу теста.

— Анна, чей родственник потом убил Романа, ответила, что ей это не нужно, потому что ее ребенок все успевает. Она сказала что-то типа: «Не занимайтесь глупостью, это плевое задание» и все в таком духе. Дальше Роман поинтересовался, как имя отчество учительницы по русскому языку для того, чтобы ей позвонить. Анна ответила: «Спроси у дочери». В ответ он написал: «А ты сопли жуй». Собственно, с этого и начался конфликт, — сообщила она.

По ее словам, раньше серьезных раздоров в чате не происходило. Все были в шоке от того, чем все закончилось. Пока Роман находился в больнице, другие родители каждый день интересовались его состоянием. Но семья виновного в его смерти с ней не связывалась.

Просмотров всего: 198

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

На Бурее перевернулась лодка: пропал рыбак
Происшествия 1

Зейская прокуратура: утонувшая семилетняя девочка гуляла без присмотра, пока мать пила
Общество 1

Житель Белогорска напал на офис микрокредитной организации
Общество

На автозаправке во Владивостоке загорелся автомобиль (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь