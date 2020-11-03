Бывшая жена убитого из-за ссоры в чате рассказала подробности конфликта

Бывшая жена Романа Алла рассказала, что они уже 11 лет в разводе. До 2018 года дочь жила с ней, ее школа находилась рядом с домом. Когда Алла переехала в другой район, в интересах дочери они не стали переводить ее в другое учебное заведение. Родители приняли решение, что в будни она будет жить с папой, у которого была своя квартира возле школы.

Алла тоже присутствовала в родительском чате. Она рассказала, что конфликт начался с разговоров о том, что дети не успеют сделать тест по русскому языку. Роман предложил позвонить учительнице и попросить перенести сдачу теста.

— Анна, чей родственник потом убил Романа, ответила, что ей это не нужно, потому что ее ребенок все успевает. Она сказала что-то типа: «Не занимайтесь глупостью, это плевое задание» и все в таком духе. Дальше Роман поинтересовался, как имя отчество учительницы по русскому языку для того, чтобы ей позвонить. Анна ответила: «Спроси у дочери». В ответ он написал: «А ты сопли жуй». Собственно, с этого и начался конфликт, — сообщила она.

По ее словам, раньше серьезных раздоров в чате не происходило. Все были в шоке от того, чем все закончилось. Пока Роман находился в больнице, другие родители каждый день интересовались его состоянием. Но семья виновного в его смерти с ней не связывалась.