Василий Орлов: к вопросу ремонта фасада БГПУ необходимо подойти серьезно

В Благовещенском государственном педагогическом университете скоро начнётся масштабный ремонт. В первую очередь планируется привести в должное состояние фасад исторического здания. Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл рабочее совещание по вопросам ремонта.

— Речь идет об историческом здании, заметно влияющем на облик Благовещенска, поэтому к вопросам ремонта фасада необходимо подойти серьезно. Работы должны быть проведены качественно, при этом в короткие сроки, — высказался по этому поводу глава региона Василий Орлов.

Завершить работы планируют к 1 сентября 2022 года, однако губернатор уверен, что сделать это можно и раньше. Окна университета, а их порядка двух сотен, можно обновить и раньше. При установке металлопластиковых конструкций учтут, что они должны гармонировать с историческим фасадом.

16 октября БГПУ исполнилось 90 лет. Он является одним из самых старинных вузов региона. Празднование юбилея прошло без особых торжеств из-за коронавируса.