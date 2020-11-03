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3ноября
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сегодня, 18:00 5

Василий Орлов: к вопросу ремонта фасада БГПУ необходимо подойти серьезно

Василий Орлов: к вопросу ремонта фасада БГПУ необходимо подойти серьезно
Фото: bgpu.ru

В Благовещенском государственном педагогическом университете скоро начнётся масштабный ремонт. В первую очередь планируется привести в должное состояние фасад исторического здания. Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл рабочее совещание по вопросам ремонта.

— Речь идет об историческом здании, заметно влияющем на облик Благовещенска, поэтому к вопросам ремонта фасада необходимо подойти серьезно. Работы должны быть проведены качественно, при этом в короткие сроки, — высказался по этому поводу глава региона Василий Орлов.

Завершить работы планируют к 1 сентября 2022 года, однако губернатор уверен, что сделать это можно и раньше. Окна университета, а их порядка двух сотен, можно обновить и раньше. При установке металлопластиковых конструкций учтут, что они должны гармонировать с историческим фасадом.

16 октября БГПУ исполнилось 90 лет. Он является одним из самых старинных вузов региона. Празднование юбилея прошло без особых торжеств из-за коронавируса.

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#областная власть #образование

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    Судя по заголовку, все остальные фасады в городе ремонтировались, как-то, несерьёзно. )))

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    42 минуты назад

    Ну конечно, кроме как обратить внимание на фассад здания других проблем в целой областии нет. Вы Васили прокоментируйте ситуацию с ковидом в облсти и стовам своим дайте оценку о приросте больных и закрытии города. Ан нет, фассад здания пусть и историсеского куда важнее....

  • Madao!

    Madao!
    37 минут назад

    а в смысле почему пластиковые окна? сейчас есть и деревянные, по харатеристикам не уступающие и по индивидуальному заказу и крою

    а тут - "китайчатина" какая то будет.

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    36 минут назад

    вы внутри были? Фасад еще ничего, внутри катакомбы, наследие СССР

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    35 минут назад

    против СССР ничего не имею, но годики то тикают

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