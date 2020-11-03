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3ноября
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сегодня, 16:30 8

Потребность Приамурья в рабочих кадрах до 2024 года составляет 43 тысячи человек

Потребность Приамурья в рабочих кадрах до 2024 года составляет 43 тысячи человек
Фото: worldskills.ru

Дефицит профкадров обсудили в амурском правительстве. Губернатору региона Василию Орлову рассказали о путях решения проблемы.

Итак, по данным областного минобра потребность региона в профессиональных кадрах на пятилетний период (до 2024 года) составляет 43 тысячи человек.

«Лидирующую позицию в потребности занимает строительство – свыше 33 % от всей потребности в кадрах (14,3 тысячи человек). Почти 7 тысяч человек (15,2 %) потребуется в сфере транспортировки и хранения, свыше 4 тысяч человек (10,4 %) в сельском и лесном хозяйстве. Наиболее востребованы будут специалисты со средним профессиональным образованием – 74 % (31,7 тысячи человек), из которых 65 % – специалисты рабочих профессий (20,6 тысячи человек)», опубликовано на сайте amurobl.ru.

– Среди мер, направленных на улучшение ситуации, эксперты видят в изменении количества мест в колледжах, появлении новых специальностей, а также стипендии студентам, получающим дуальное образование, – объяснили в амурском министерстве образования и науки.

Тут решается задача качественной подготовки кадров, она первостепенна, ей также способствует развитие движения WorldSkills. В этом году в программу конкурса включили пять новых компетенций, а в 2021 их будет уже 11.

Важная часть WorldSkills – демонстрационные экзамены. Если вспомнить терминологию, то демоэкзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Для проведения таких аттестаций учебным заведениям Амурской области, разумеется, требуется модернизация. На неё в этом году выделили 173 миллиона рублей. Местные эксперты предлагают популяризировать эту форму работы и презентовать демонстрационные экзамены. Идею поддержал и губернатор.

– Согласен с темой популяризации демоэкзаменов. Это очень подвижный инструмент, будем продолжать его применение в учебных заведениях. Считаю, что это правильная практика, она апробирована в других субъектах страны и странах. Профильные министерства при проведении общественных советов должны рассказывать потенциальным работодателям о пользе демонстративных экзаменов. Главное – получить обратную связь от представителей бизнеса, что, по их мнению, необходимо сделать для системы среднего профессионального образования, – высказался Василий Орлов.

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#губернатор #работа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    План Едросни: собрать рабочую группу, создать министерство по рабочим кадрам, организовать рабочую карту, проработать стратегию, провести форум - и надеяться что окурок в бункере поверит отчетам

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    ...И найти дураков за 20 тысяч на тяжелую физическую работу.

  • const

    const
    2 часа назад

    Платите достойную заработную плату, будут кадры

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    у всех разные понятия о размерах достойной зарплаты

  • Кириллыч

    Кириллыч
    1 час назад

    Зарплата - в любом деле надо быть лучшим!

  • Кириллыч

    Кириллыч
    1 час назад

    А вот учить то уже наверно некому!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Если понимаешь тюркский...То научат .

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    9 минут назад

    Вот и сдулись без китайцев... Не хотя наши работать, хоть плати, хоть много плати.

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