Потребность Приамурья в рабочих кадрах до 2024 года составляет 43 тысячи человек

Дефицит профкадров обсудили в амурском правительстве. Губернатору региона Василию Орлову рассказали о путях решения проблемы.

Итак, по данным областного минобра потребность региона в профессиональных кадрах на пятилетний период (до 2024 года) составляет 43 тысячи человек.

«Лидирующую позицию в потребности занимает строительство – свыше 33 % от всей потребности в кадрах (14,3 тысячи человек). Почти 7 тысяч человек (15,2 %) потребуется в сфере транспортировки и хранения, свыше 4 тысяч человек (10,4 %) в сельском и лесном хозяйстве. Наиболее востребованы будут специалисты со средним профессиональным образованием – 74 % (31,7 тысячи человек), из которых 65 % – специалисты рабочих профессий (20,6 тысячи человек)», опубликовано на сайте amurobl.ru.

– Среди мер, направленных на улучшение ситуации, эксперты видят в изменении количества мест в колледжах, появлении новых специальностей, а также стипендии студентам, получающим дуальное образование, – объяснили в амурском министерстве образования и науки.

Тут решается задача качественной подготовки кадров, она первостепенна, ей также способствует развитие движения WorldSkills. В этом году в программу конкурса включили пять новых компетенций, а в 2021 их будет уже 11.

Важная часть WorldSkills – демонстрационные экзамены. Если вспомнить терминологию, то демоэкзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Для проведения таких аттестаций учебным заведениям Амурской области, разумеется, требуется модернизация. На неё в этом году выделили 173 миллиона рублей. Местные эксперты предлагают популяризировать эту форму работы и презентовать демонстрационные экзамены. Идею поддержал и губернатор.

– Согласен с темой популяризации демоэкзаменов. Это очень подвижный инструмент, будем продолжать его применение в учебных заведениях. Считаю, что это правильная практика, она апробирована в других субъектах страны и странах. Профильные министерства при проведении общественных советов должны рассказывать потенциальным работодателям о пользе демонстративных экзаменов. Главное – получить обратную связь от представителей бизнеса, что, по их мнению, необходимо сделать для системы среднего профессионального образования, – высказался Василий Орлов.