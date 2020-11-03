Дороги Приамурья до сих пор скованы льдом (видео)

В правительстве области рассказали, что работа дорожников идёт в штатном режиме. Было задействовано 100 единиц техники, ежедневно использовано около 500 тонн противогололёдного материала. Работа ведётся круглые сутки, а особенно активно в ночное время, когда количество автомобилей на дорогах снижается.

— На сегодняшний день в районах области снегопад окончен, дорожные организации провели на основных дорогах оперативный первостепенный комплекс мероприятий по устранению последствий снегопада и перехода температур с плюса на минус. Дальше будет продолжена работа по обработке дорог второстепенного пользования, расширению проезжей части от снега, расчистке остановочных карманов и павильонов. Работы ведутся как механизированным, так и ручным способом. Специалисты будут работать до полного восстановления безопасных условий для водителей и пешеходов, — рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Между там, сложная «ледовая» ситуация всё еще сохраняется на некоторых дорогах области, так, сегодня в редакцию поступили жалобы на гололёд на участках Талдан-Гонжа, Талдан-Ангарич, а также в селе Екатеринославка.