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3ноября
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сегодня, 16:10 3

В Приамурье начинают поставки бесплатных лекарств для больных коронавирусом

В Приамурье начинают поставки бесплатных лекарств для больных коронавирусом
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Амурской области получило деньги из областного бюджета на бесплатные лекарства для тех коронавирусных больных, что лечатся на дому. Развозить их начнут в ближайшие дни.

Региональные власти выделили на эти цели 13 миллионов рублей, ещё 29,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Лекарства достанутся больным COVID-19 с лёгкой формой инфекции, что лечатся на дому, а также пациентам с внебольничными пневмониями без подтверждённого диагноза «коронавирусная инфекция».

— Как только эти деньги будут нам доведены, мы сразу же начнем процедуру закупки этих препаратов. Как только лекарства будут поставлены, начнем раздавать их пациентам, получающим лечение в амбулаторных условиях, — уточнила Светлана Леонтьева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области.

На амбулаторном лечении в регионе находится порядка трёх тысяч пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ещё 1160 человек лечатся в госпиталях. По данным регионального минздрава, в инфекционных госпиталях области есть места для 1305 тяжёлых пациентов с коронвирусом. Ещё 386 коек развёрнуто в провизорных госпиталях – туда попадают пациенты с пневмониями без положительного теста на коронавирус.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Пока попадешь на прием к врачу, дождешься результатов - либо поправишься сам, напившись всего подряд, либо сдохнешь

  • easterman28

    easterman28
    1 час назад

    "На амбулаторном лечении в регионе находится порядка трёх тысяч пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ещё 1160 человек лечатся в госпиталях. По данным регионального минздрава, в инфекционных госпиталях области есть места для 1305 тяжёлых пациентов с коронвирусом"

    Основываясь на "статистике", указанной в шапке сайта:

    Всего случаев - 6747

    Выздоровели - 5701

    6747 - 5701 = 1046 активных случаев.

    Но что сообщает пресс-служба регионального правительства? Что на амбулаторном лечении в регионе находится порядка 3000 пациентов, плюс 1160 человек лечатся в стационарных условиях. Всего получается свыше 4000 активных случаев.

    Сплошное вранье. Равно как и то, что в области есть 1305 мест для тяжелых пациентов. Их в принципе столько нет, потому что из 1160 человек уже сейчас немало тех, кто лежит в коридорах. Если считать за место драный матрас на панцирной койке и облезлую тумбочку, и 1 кислородный порт на палату в лучшем случае, тогда может их и будет 1305, если закрыть всю плановую помощь по области. Но это не место для тяжелых пациентов, а просто койка.

  • Porto

    Porto
    31 минута назад

    Где эти койки? В коридоре! Отец мой лежит в коридоре.

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