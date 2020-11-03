В Приамурье начинают поставки бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Амурской области получило деньги из областного бюджета на бесплатные лекарства для тех коронавирусных больных, что лечатся на дому. Развозить их начнут в ближайшие дни.

Региональные власти выделили на эти цели 13 миллионов рублей, ещё 29,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Лекарства достанутся больным COVID-19 с лёгкой формой инфекции, что лечатся на дому, а также пациентам с внебольничными пневмониями без подтверждённого диагноза «коронавирусная инфекция».

— Как только эти деньги будут нам доведены, мы сразу же начнем процедуру закупки этих препаратов. Как только лекарства будут поставлены, начнем раздавать их пациентам, получающим лечение в амбулаторных условиях, — уточнила Светлана Леонтьева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области.

На амбулаторном лечении в регионе находится порядка трёх тысяч пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ещё 1160 человек лечатся в госпиталях. По данным регионального минздрава, в инфекционных госпиталях области есть места для 1305 тяжёлых пациентов с коронвирусом. Ещё 386 коек развёрнуто в провизорных госпиталях – туда попадают пациенты с пневмониями без положительного теста на коронавирус.