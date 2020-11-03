Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость
сегодня, 15:55 0

Охотоведы опровергли слухи о гибели в Приамурье журавлей и лебедей

Охотоведы опровергли слухи о гибели в Приамурье журавлей и лебедей

Амурская дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ сообщила о том, что факты гибели лебедей и журавлей, до сих пор остающихся в регионе, не подтвердились. Краснокнижных птиц, в частности, в Свободненском районе видели несколько амурчан.

Охотоведы выезжали в поля по этим сигналам, факты не подтвердились. Птицы уже улетели зимовать на юг.

— Слабые морозы, установившиеся сейчас на территории Приамурья, для перелетных птиц не критичны. Гораздо важнее для них возможность прокормиться, что у пернатых пока получается без особых проблем — озера еще не замёрзли, а снег не успел полностью скрыть остатки урожая на полях. На водоемы и в поля птицы могут садиться для отдыха во время длительного перелёта. За 2-3 дня они успевают восстановить силы и подкормиться, затем летят дальше, — пояснил заместитель начальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области Андрей Тарасов.

Между тем амурские охотоведы завершили работу по защите аистиных гнёзд от пожаров. Специальные опоры и гнездовые деревья в трёх заказниках — Амурском, Березовском и Муравьёвском — обработали специальным составом.

Просмотров всего: 0

#животные #экология

распечатать


Общество

Ущерб от вырубок леса в Приамурье составил 33 миллиона рублей

Общество

Цаплю, спасённую лесником во Владивостоке, отмыли от мазута
Происшествия 3

В Приморье зафиксирован массовый выброс рыбы
Общество

В бассейне Амура обрабатывают опоры аистиных гнёзд

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь