Охотоведы опровергли слухи о гибели в Приамурье журавлей и лебедей

Амурская дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ сообщила о том, что факты гибели лебедей и журавлей, до сих пор остающихся в регионе, не подтвердились. Краснокнижных птиц, в частности, в Свободненском районе видели несколько амурчан.

Охотоведы выезжали в поля по этим сигналам, факты не подтвердились. Птицы уже улетели зимовать на юг.

— Слабые морозы, установившиеся сейчас на территории Приамурья, для перелетных птиц не критичны. Гораздо важнее для них возможность прокормиться, что у пернатых пока получается без особых проблем — озера еще не замёрзли, а снег не успел полностью скрыть остатки урожая на полях. На водоемы и в поля птицы могут садиться для отдыха во время длительного перелёта. За 2-3 дня они успевают восстановить силы и подкормиться, затем летят дальше, — пояснил заместитель начальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области Андрей Тарасов.

Между тем амурские охотоведы завершили работу по защите аистиных гнёзд от пожаров. Специальные опоры и гнездовые деревья в трёх заказниках — Амурском, Березовском и Муравьёвском — обработали специальным составом.