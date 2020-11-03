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сегодня, 15:20 0

В Амурской области досрочно в собственность получили «Дальневосточный гектар»

В Амурской области досрочно в собственность получили «Дальневосточный гектар»
Фото: pixabay.com

В Приамурье стать собственником Дальневосточного гектара раньше пяти лет стало возможно в сентябре. Единственное условие – наличие на участке построенного и оформленного в собственность жилого дома.

— Первыми в Амурской области такой возможностью воспользовалась стала многодетная семья. Пакуловы из Ивановского района получили землю в безвозмездное пользование ещё в марте 2017 года. А уже 30 октября этого года земельный участок в селе Ивановка предоставили им в собственность, — сообщили в пресс-службе правительства области.

Ещё одно заявление о досрочном предоставлении гектара в собственность рассматривает администрация Свободненского района.

Напомним, что в Амурской области уже предоставили 7 450 земельных участков, почти половину из них начали осваивать. А 691 участок из всех предполагается для жилищного строительства. Уже выдали почти 200 разрешений на строительство, а 18 домов построены.

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#Дальний Восток

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