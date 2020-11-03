Новая тротуарная уборочная техника заработала в Белогорске

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Ручные подметально-уборочные машины вышли убирать Белогорск от снега. Три агрегата, работающих на бензине и предназначенные для уборки тротуаров, пополнили автопарк уборочной техники предприятия «Автодорсфера».



― Новые подметально-уборочные машины сегодня запустили в первый рейс по уборке снега. В текущем году в городе значительно увеличилась протяженность тротуаров и пешеходных дорожек. Поскольку в некоторых случаях нет возможности убрать их тротуарным трактором, то возникла необходимость в приобретении специальной подметально-уборочной машины. Благодаря новой тенике, время очистки тротуара от снега, мусора, песка, листвы и мелкого щебня экономится в разы. Уборка проходит более эффективно, нежели ручным способом. Приобрели пока три машины, , ― рассказывает начальник предприятия по благоустройству и содержанию дорог Белогорска Ольга Алексеева.

На сегодняшний день для уборки городских улиц в Автодорсфере используется шесть единиц КДМ, два трактора МТЗ, один мини-трактор для уборки тротуаров, снегопогрузчик, погрузчик и три грейдера. Также для дорожных машин закупили щётки. Одной щетки хватает всего на два подметания, в наличии их на данный момент две тысячи, ещё столько же прибудет в Белогорск в ближайшее время.