Предпринимателям Свободного порекомендовали не устраивать распродажи из-за COVID-19

Мэрия Свободного настоятельно порекомендовала местным предпринимателям в ближайшее время не устраивать никаких промоакций. Массовые скопления людей могут привести к резкому росту заболеваемости коронавирусом.

«В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции, просим вас соблюдать ограничения в плане проведения промоакций, акционных распродаж товаров и иных мероприятий, предполагающих массовое скопление людей в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», — обратились сотрудники мэрии Свободного к руководителям торговых точек на официальной странице местной администрации в социальной сети Instagram.

Предпринимателям, кроме того, напомнили и о необходимости соблюдать масочный режим и почаще проводить дезинфекцию.

Региональное управление Роспотребнадзора настаивало на том, чтобы кафе и рестораны в Приамурье работали только до 18:00, пока такое решение властями не принято.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в Свободном в течение недели было выявлено 100 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Благовещенске за тот же период — почти в 2,5 раза больше. Школьников областного центра решили отпустить на каникулы на неделю раньше, чтобы остановить распространение инфекций.