В медвузах могут появиться бюджетные места на второе высшее образование

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— Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций, — отметил в своём обращении Василий Власов.

Напомним, что в Амурской области ситуация с кадрами в больницах стоит так же остро. 31 октября на совещании с врачами амурских больниц и ректором медакадемии губернатор Приамурья Василий Орлов предложил задействовать студентов медицинской академии, чтобы помочь амурским медикам. Кроме того, в связи с возросшим числом обращений в больницы требуются и волонтёры.