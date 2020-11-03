В медвузах могут появиться бюджетные места на второе высшее образование
Депутат государственной думы Василий Власов обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением о том, чтобы желающие могли получить бесплатно второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности, сообщает RT. Власов отметил потребность в медицинских кадрах и необходимость принятия стимулирующих мер для привлечения людей по этому направлению подготовки.
— Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций, — отметил в своём обращении Василий Власов.
Напомним, что в Амурской области ситуация с кадрами в больницах стоит так же остро. 31 октября на совещании с врачами амурских больниц и ректором медакадемии губернатор Приамурья Василий Орлов предложил задействовать студентов медицинской академии, чтобы помочь амурским медикам. Кроме того, в связи с возросшим числом обращений в больницы требуются и волонтёры.
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