В Приамурье пройдёт более 500 мероприятий в честь Дня народного единства

В Приамурье в честь Дня народного единства пройдёт более пятисот онлайн мероприятий. Амурчане увидят видеоэкскурсии и виртуальные выставки, а также смогут посетить онлайн концерты и мастер-классы.

— В инстаграм-аккаунте «Городского дома культуры» организуют исторический медиа-экскурс «В народе России – великая сила». Также проведут интерактивную онлайн-лекцию «День народного единства». А вот «Муниципальная информационная библиотечная система» предлагает поучаствовать в онлайн-викторине «Колесо истории» и фотовыставке «Зову тебя Россией». Также участники смогут посмотреть информационные посты о народных промыслах, национальных костюмах, традициях и обычаях народностей Амурской области, — сообщает пресс-служба минкультуры области.

А вот «ОКЦ» в своём инстаграм покажет видео с авторской песней на межнациональную тему. А ещё там организуют встречу с представителями Амурского казачества «Земля Амурская, земля родная» и покажут видеообращение медиков Приамурья, приуроченное ко Дню народного единства.

— В Белогорском районе планируется 64 онлайн-мероприятия. Например, познавательная программа «Они живут в нашем селе» и офлайн программа «Игры народов мира» в ДК села Пригородное, — сообщает пресс-служба минкультуры области.

А вот в Михайловском районе организуют конкурс рисунков и плакатов «Сила России в единстве народа» и игровую программу для детей «Мы едины». Также Краеведческий музей Бурейского района проведёт мастер-класс «Дружат дети всей земли» с участием воспитанников мастерской «Очумелые ручки». В школах Серышевского района пройдут акции «Мы вместе – мы едины», онлайн викторина «Что ты знаешь о стране?» и мастер-класс «Праздничный сувенир».