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3ноября
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сегодня, 14:15 0

Ущерб от вырубок леса в Приамурье составил 33 миллиона рублей

Ущерб от вырубок леса в Приамурье составил 33 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Лесничие и правоохранительные органы Амурской области выявили незаконные рубки. Они провели более 416 рейдов, досмотрели 700 единиц транспорта и перевозящую древесину. Установлено 153 нарушения, общий объем срубленной древесины – 4200 кубометров, ущерб составил более 33 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по 52 фактам, и административной ответственности по 98 фактам, незаконных рубку. Штрафы составили 294 тысяч рублей, а также нарушители выплатят ущерб, причиненный лесному фонду.

— Помимо рейдов по гослесфонду, проводятся межведомственные проверки пунктов приема древесины. В этом году лесничие вместе с представителями прокуратуры, полиции проконтролировали 77 пунктов приема древесины. На 68 пунктах были выявлены нарушения, по которым прокуратурами области внесено 23 представления об устранении нарушений, министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области – 45 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов – 2,5 миллиона рублей, — рассказывает начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного контроля Алексей Сучков.

В Мазановском районе возбуждено 2 уголовных дела за незаконную рубку лесных насаждений.

В Магдагачинском районе возбуждено 5 уголовных дел, из которых два за незаконную рубку лесных насаждений, и три по статье контрабанда.

Так в отношении гендиректора ООО возбуждено два уголовных дела по статье контрабанда. Он заключил фиктивный договор купли продажи древесины на 23 миллиона рублей, и отправил ее в Китай.

В отношении гендиректора и мастера лесозаготовок ещё одного ООО возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Деревья были срублены в Магдагачинском районе. Ущерб составил 3,7 миллиона рублей.

Житель Тыгды, заключив договор купли-продажи лесных насаждений для строительства собственного жилого дома, рубил древесину не в установленном договором месте, а в защитных лесах, в водоохранной зоне. Ущерб – более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье незаконная рубка лесных насаждений.

Уже установлено 63 таких производства не зарегистрированных перерабатывающих и реализующих лесопродукцию. Информация о них передана в правоохранительные органы и органы земельного надзора для проверки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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#экология

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