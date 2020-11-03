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В Приамурье из-за короткого замыкания сгорели два гаража и пострадал мужчина

В Приамурье из-за короткого замыкания сгорели два гаража и пострадал мужчина
Фото: pixabay.com

В Амурской области в понедельник, 2 ноября, из-за несоблюдения техники безопасности произошло два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

В ночь на 2 ноября в селе Никольское Белогорского района произошёл пожар в гараже. Внутри находился хозяин гаража и его автомобиль, мужчина пострадал. По заключению госпожарнадзора, возгорание произошло из-за оставленного без присмотра включённого электронагревательного прибора.

Утром того же дня в посёлке Береговом Зейского района сгорели два соседних гаража и хозпостройка. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарные спасли автомобиль в одном из гаражей и не допустили распространение огня на жилые дома, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

— Необходимо соблюдать правила безопасности при установке и эксплуатации электроприборов. Следует вовремя проверять электропроводку и замерять сопротивление изоляции электропроводов. А также необходимо содержать в исправном состоянии розетки и выключатели. Не подвешивайте абажуры на проводах, не заклеивайте проводку обоями и не закрашивайте их масляной краской. А также не включайте в одну розетку несколько приборов.

Выключайте бытовую технику и электроприборы в режиме ожидания если уходите из дома. Даже поставленный на зарядку мобильный телефон может загореться. Не дёргайте за шнуры, вынимайте электроприборы из розетки только за вилку. Также не деформируйте провода и не кладите их около труб и батарей.

Электроприборы под напряжением нельзя тушить водой. Если загорелся электроприбор, то его нужно сначала отключить от электричества, а потом тушить песком, землей или с помощью плотной ткани.

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#пожары

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