Амурчанин помог купить наркотики и получил четыре года строгого режима

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В Благовещенске к четврём годам в колонии строго режима приговорили местного жителя, который помог своим знакомым купить наркотики. Благовещенец совершил такое преступление не в первый раз, сообщает пресс-служба городского суда.

В марте 2019 года молодой человек попросил своего знакомого купить для него гашишного масла, сердобольный гражданин нужные связи имел и товарищу решил не отказывать. Позвонил знакомой, и купил для приятеля почти 2 грамма масла. Такое количество закон относит к значительному размеру.

Позже, обвиняемый помог ещё двум знакомым в приобретении гашишного масла. С его помощью благовещенцы купили 3,9 и 7,4 грамм наркотика.

По просьбе задержанного дело рассматривали в особом порядке, приговор вынесли без судебного разбирательства. Суд учёл раскаяние молодого человека, помощь следствию и состояние здоровья, а также то, что мужчина уже был судим по аналогичной статье. Сердобольный гражданин проведёт теперь четыре года в колонии строгого режима.