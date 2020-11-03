Четверо детей в США больше двух лет жили в доме с телом умершей матери

Как рассказал брат умершей, у всех детей его сестры была умственная инвалидность. Судя по всему, болеющая мать попросила детей никому ничего не сообщать, а они слишком буквально приняли последнюю волю женщины и жили с разлагающимся телом.

Мужчина рассказал, что не был близок с сестрой, но иногда звонил ей. Последние пару лет трубку брали дети и говорили, что их мать «недоступна для разговора».

Тело женщины отправлено на экспертизу, но в полицейском управлении сообщили, что её смерть вряд ли вызвана насильственными причинами.

Одна из дочерей погибшей рассказала, что тело матери лежит в кровати с начала 2017 года, но в полиции ставят дату смерти под сомнение. Ведь, судя по степени разложения, женщина умерла около двух лет назад. Сейчас все четверо детей временно размещены в гостинице, им подыскивают опекуна.