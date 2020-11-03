Парк Дружбы в Благовещенске предложили капитально переделать

Что предлагают

Эксперты обратили внимание на целый ряд проблем парка, главными из которых, по их мнению, являются низкая транспортная доступность и отсутствие понятного зонирования. Возле парка останавливается недостаточное количество пассажирских автобусов, а парковаться владельцам личных авто неудобно.

«Ок, вы приехали в парк на автомобиле. Сейчас автомобили паркуют хаотично, на широкой обочине со стороны Новотроицкого шоссе , на земле, в грязи. Как заезжать, выезжать, где вставать — неясно. К тому же это небезопасно для детей, которые беспрепятственно могут выбежать на проезжую часть», — описали проблему специалисты центра на официальной странице организации в Instagram.

Предлагается расширить автостоянку до 80 с лишним мест и сделать удобные въезды и выезды. В центре развития территорий считают, что и автобусных остановок возле парка должно быть больше, так же как и входов в сам парк.

Что касается зонирования, эксперты посчитали сложившуюся застройку парка Дружбы хаотичной.

— Детские аттракционы, места отдыха и киоски с едой разбросаны по парку. Сложно ориентироваться, неудобно покупать еду в разных местах, потом искать место, где помыть руки. Туалет тоже отдален от киосков, что неудобно, особенно посетителям с детьми. Кроме того, сейчас парк недостаточно удобен для людей с особыми потребностями, аттракционы и сцена создают шум для жилых домов, а к водоемам сложно или невозможно подойти, — считают специалисты.

Эксперты центра предложили сделать удобные подходы к водоёмам, сцену звукоизолировать и развернуть в сторону Новотроицкого шоссе, сделать одну детскую площадку с аттракционами, поставить, как минимум, два туалета, оформить единый фуд-корт и так далее. Идей очень много.

— Мы руководствовались и опытом других стран и регионов, и собственными методическими разработками, и личными впечатлениями. Несколько раз выезжали на место, всё осматривали, — рассказывает руководитель центра развития территорий Пётр Стрелец. — К примеру, 200 метров от остановки на улице Дьяченко до парка по грязному тротуару – это, на наш взгляд, очень много и неудобно.

Особое внимание специалисты уделяют так называемой безбарьерной среде. Парк должен быть удобен и доступен для всех.

— Объяснить термин «безбарьерная среда» очень просто – это среда без барьеров, — смеётся Пётр Стрелец. — Каждая ступенька, бордюр мешают людям, являются для них препятствием. Мамочки с детьми на колясках, люди с ограниченными возможностями, бабушки, подростки на скейтах – все они должны легко добираться до парка и передвигаться на его территории.

Идеи центра руководство парка уже взяло на вооружение.

— На самом деле, кроме предложений от центра развития территорий, у нас есть оформленные ещё в 2018 году общественниками идеи, есть предложения от простых жителей по развитию парка, наше собственное видение. Во многом они совпадают, — говорит генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова. — К примеру, берегоукреплением водоёмов в парке мы уже занялись, обустройством детской площадки — тоже. Сгруппированный в одном месте фуд-корт — отличная идея.

Надежда Багрова пояснила, что берега водоёмов в парке укрепят уже в этом году, сделают подход к воде удобней. Переделать детскую площадку намерены к 1 июня 2021 года. Кроме того, весной здесь появится место для развлечения подростков — скейт-парк, а также несколько новых малых архитектурных форм.

Сколько стоит

— На развитие парка до конца этого года уйдёт ещё 26 миллионов рублей, — говорит Надежда Багрова. — Их потратят на берегоукрепление. Ещё 26 миллионов запланировано на следующий год.

Пётр Стрелец, руководитель центра развития территорий, считает, что этих сумм явно недостаточно.

— 26 миллионов — это очень мало, этого ни на что не хватит. Если найти необходимые суммы и взяться за дело уже в этом году, можно достаточно быстро преобразить парк. В 2021 году провести аукционы и через 2-3 года полностью завершить работы.

На данный момент единая концепция реконструкции парка Дружбы прорабатывается. Речь о разработке проектно-сметной документации под капитальное преображение места отдыха пока не шла.

Что конкретно предложил сделать в парке центр развития территорий:

– сделать парковку на 82 машиноместа с удобными въездами, оградить её от парка зелёным островком;

– сделать входы в парк через каждые сто метров;

– обустроить тротуары и велодорожки не только на территории парка, но и на подходах к нему;

– спилить часть бордюров и установить пандусы для колясок;

– укрепить берега прудов и сделать пирсы для удобного отдыха у кромки воды;

– развернуть сцену к Новотроицкому шоссе, оградить её от жилых домов деревьями, а перед сценой установить скамейки для зрителей;

– перенести аттракционы в одну зону, подальше от жилых домов;

– перенести все киоски в единую зону фуд-корда;

– установить как минимум два туалета и сделать один из них круглосуточным;

– заменить одну огромную горку на детской площадке нормальной игровой зоной с использованием естественных цветов и материалов;

– выделить зону для спокойного отдыха с беседками, садом камней и кустарниками.

Парк Дружбы начали строить в Благовещенске в 1986 году, закончили – в 1994. После этого парк долгие годы стоял в заброшенном состоянии. В 2012 году парк был передан в ведение Общественно-культурного центра, там началась реконструкция, которая продолжается и до сих пор.

Вскоре в парке начнётся берегоукрепление. Новые малые архитектурные формы, к примеру, статуи драконов и тигров, в парке появляются регулярно. В октябре 2020 года в парке при участи главы региона Василия Орлова высадили сосны.

Недавно житель Благовещенска Максим Морозов увёз картину с изображением парка Дружбы на передачу «Поле чудес» и подарил её Леониду Якубовичу.