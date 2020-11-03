Лечение COVID-19 на дому и применение плазмы переболевших: для дальневосточных врачей проведут телемост

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5 ноября для дальневосточных врачей проведут телеконференцию, где обсудят лечение COVID-19 на дому и применение плазмы переболевших. Опытом поделятся ведущие специалисты Москвы, сообщает министерство развития Дальнего Востока.

На вопросы дальневосточных врачей ответят главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, главный специалист-трансфузиолог Москвы профессор Андрей Буланов и заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр Костин.

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#коронавирус

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