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сегодня, 13:10 2

Лечение COVID-19 на дому и применение плазмы переболевших: для дальневосточных врачей проведут телемост

Лечение COVID-19 на дому и применение плазмы переболевших: для дальневосточных врачей проведут телемост
Фото: pixabay.com

5 ноября для дальневосточных врачей проведут телеконференцию, где обсудят лечение COVID-19 на дому и применение плазмы переболевших. Опытом поделятся ведущие специалисты Москвы, сообщает министерство развития Дальнего Востока.

На вопросы дальневосточных врачей ответят главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, главный специалист-трансфузиолог Москвы профессор Андрей Буланов и заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр Костин.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Телефон скорой почините, дозвониться с утра невозможно, КЛОУНЫ!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    А наши, в том числе мэр, покажут пример и сдадут кровь?!

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