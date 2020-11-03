Благовещенцев снова пытаются обмануть липовыми поверками водосчётчиков

Ложные извещения от имени «Единой информационной службы Жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск» продолжают появляются в почтовых ящиках жителей Благовещенска. В них говорится о необходимости провести поверку счетчиков. Попавшись на удочку мошенников можно не только потерять деньги, но и заработать неприятности с документами.

В благовещенский РКЦ поступает все больше недействительных актов о замене и опломбировке водосчётчиков.

— Акты, составленные «Единой информационной службой Жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск» являются нелегитимными, и, соответственно не должны приниматься к рассмотрению. В Благовещенске такой организации не существует. Поверку приборов учета законно в нашем городе могут проводить только уполномоченные организации: региональный Амурский центр стандартизации и метрологии и компании «СПК». Действие лицензии указанных лиц возможно проверить на сайте fsa.gov.ru, — рассказали нам в АКС.

АКС напоминает, что поверку счётчика необходимо проводить, только если согласно паспорту у него истекает межповерочный интервал от 4 до 6 лет, или заканчивается допустимый срок эксплуатации до 12 лет. Если вы ставите новые водомеры, обязательно сохраните старые – их необходимо будет предъявить контролёру во время опломбировки вместе с паспортом прибора учёта и квитанцией о последней оплате коммунальных услуг.

Также Амурские коммунальные системы напоминают, что их специалисты не занимаются поверкой, заменой и установкой счетчиков. Ресурсоснабжающая организация занимается только контрольным снятием показаний и ведёт опломбировку счётчиков.