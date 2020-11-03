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сегодня, 12:52 3

Благовещенцев снова пытаются обмануть липовыми поверками водосчётчиков

Благовещенцев снова пытаются обмануть липовыми поверками водосчётчиков
Фото: pixabay.com

Ложные извещения от имени «Единой информационной службы Жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск» продолжают появляются в почтовых ящиках жителей Благовещенска. В них говорится о необходимости провести поверку счетчиков. Попавшись на удочку мошенников можно не только потерять деньги, но и заработать неприятности с документами.

В благовещенский РКЦ поступает все больше недействительных актов о замене и опломбировке водосчётчиков.

— Акты, составленные «Единой информационной службой Жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск» являются нелегитимными, и, соответственно не должны приниматься к рассмотрению. В Благовещенске такой организации не существует. Поверку приборов учета законно в нашем городе могут проводить только уполномоченные организации: региональный Амурский центр стандартизации и метрологии и компании «СПК». Действие лицензии указанных лиц возможно проверить на сайте fsa.gov.ru, — рассказали нам в АКС.

АКС напоминает, что поверку счётчика необходимо проводить, только если согласно паспорту у него истекает межповерочный интервал от 4 до 6 лет, или заканчивается допустимый срок эксплуатации до 12 лет. Если вы ставите новые водомеры, обязательно сохраните старые – их необходимо будет предъявить контролёру во время опломбировки вместе с паспортом прибора учёта и квитанцией о последней оплате коммунальных услуг.

Также Амурские коммунальные системы напоминают, что их специалисты не занимаются поверкой, заменой и установкой счетчиков. Ресурсоснабжающая организация занимается только контрольным снятием показаний и ведёт опломбировку счётчиков.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Если было бы желание оторвать задницу от кресла и немного поработать - давно бы уже вычислили и прикрыли эту лавочку.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Да вычислить-то не штука, они в общем-то особо и не прячутся. Эта лавочка по всей стране работает, колл-центр не то в Тюмени, не то в Екатеринбурге (схема похожа на агрегаторов такси типа Максима). Прикрыть сложнее. Рассчитано на бабушек, привыкших верить бумажке с печатью. То, что эта "печать" отпечатана на цветном принтере даже в голову не придет. Печать же. Да еще и с подписью. Вот и несут свои денежки. Добровольно, прошу заметить. И взять их за известное место не так просто, как некоторым кажется. Кстати, многие оторвали задницу от кресла и заяву на них написали? Вот Вы лично, г-н kidman? То-то же. И не рассказывайте мне про "бесполезно" "рука руку моет" и проч. Вашими же словами: было бы желание.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да где это видано чтоб ныне жить и без липы. Липа она за всегда тебя и обслужить, и обласкает. А что в штаны на Серет дак это-липовое. Я правильно вас понял господа чиновники?

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