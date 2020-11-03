В Приамурье убрали уже больше 70 % сои

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В Амурской области, несмотря на плохую погоду и затопленные поля, в этом году посевы сои разместили на площади 840 тысяч гектаров. Аграрии уже убрали 572,5 тысячи гектаров или 71 % от общей площади посева. Это на 14,7 тысяч гектаров больше прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства.



Сельхозпроизводители уже получили 769,7 тысячи тонн сои, средняя урожайность по области составила 13 центнеров с гектара. Наивысшая урожайность в Тамбовском (16,6 ц/га), Константиновском (14,8 ц/га) и Ивановском (13,8 ц/га) районах. Валовой сбор сои прогнозируется в объеме 1 240 тысяч тонн.

На сегодняшний день уборка продолжается в Ивановском, Константиновском, Серышевском и Тамбовском районах.

— Сельское хозяйство – стратегическая отрасль региона, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов в своём отчёте за год работы.

В Приамурье работают более 100 сельхозпредприятий, около 600 фермерских хозяйств, 20 кооперативов.

В течение ближайших пяти лет амурским растениеводам предстоит довести производство сои до 2 миллионов тонн и добиться средней по области урожайности в 25 центров с гектара. Производство зерновых культур к 2025 году должно увеличиться в три раза.