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3ноября
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сегодня, 12:15 0

Осторожно, сосульки: в Благовещенске ликвидируют наледь на крышах

Осторожно, сосульки: в Благовещенске ликвидируют наледь на крышах
Фото: pixabay.com

В Благовещенске руководители управляющих компаний должны организовать очистку крыш и прилегающих территорий от наледи. В городском управлении по делам ГО ЧС напоминают, что снег на крышах и сосульки опасны для горожан.

— Чаще всего сосульки образуются над водостоками. А значит эти места фасадов особенно опасны. Лучше не подходить близко к стенам зданий, а также стоит быть осторожность около подъездов домов. Старайтесь не ставить машины вблизи зданий, — сообщает пресс-служба администрации города.

Также нужно внимательно следить за маленькими детьми во время прогулок. Необходимо избегать мест возможного падения льда, снега и сосулек с крыш. При выходе на улицу с детьми, надевайте удобную обувь и выбирайте наиболее безопасный путь.

А если вы заметили сосульки на крышах домов, то обратитесь в управляющую компанию, обслуживающую этот дом.

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#жизнь #происшествия

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