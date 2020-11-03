Осторожно, сосульки: в Благовещенске ликвидируют наледь на крышах

В Благовещенске руководители управляющих компаний должны организовать очистку крыш и прилегающих территорий от наледи. В городском управлении по делам ГО ЧС напоминают, что снег на крышах и сосульки опасны для горожан.

— Чаще всего сосульки образуются над водостоками. А значит эти места фасадов особенно опасны. Лучше не подходить близко к стенам зданий, а также стоит быть осторожность около подъездов домов. Старайтесь не ставить машины вблизи зданий, — сообщает пресс-служба администрации города.

Также нужно внимательно следить за маленькими детьми во время прогулок. Необходимо избегать мест возможного падения льда, снега и сосулек с крыш. При выходе на улицу с детьми, надевайте удобную обувь и выбирайте наиболее безопасный путь.

А если вы заметили сосульки на крышах домов, то обратитесь в управляющую компанию, обслуживающую этот дом.