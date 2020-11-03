Главный инфекционист Амурской области рассказала о пользе карантина

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что регион ещё не вышел на пик коронавирусной инфекции. Медик напомнила, насколько важно соблюдать правила безопасности и как маски защищают нас от COVID-19.

— Если два человека в маске, один – здоровый, другой – потенциально зараженный, то на 70 % маска даст возможность не заразиться. Если один в маске, а другой без, то она защищает только на 5 %. Люди, которые не верят в маски, сегодня уже имеют плачевные факты заражения. «Ковид» – это не фейк. Заражение идёт полным ходом, мы в Амурской области ещё даже не вышли на пик, мы только поднимаемся. Поэтому просьба к нашему населению: пожалуйста, соблюдайте масочный режим, берегите своих близких и родных, — прокомментировала эксперт.

Также Елена Саяпина добавила, что одноразовые маски можно использовать в течение 2-3 часов, дольше этого времени маска уже не защищает. Многоразово можно использовать только респираторы с клапанами, которые остаются эффективными до тех пор, пока не порвутся, а также многоразовыми тканевыми масками. Правда, последние перед тем, как повторно надеть, необходимо прокипятить и прогладить.

— Сам себя больной оценивает по общему состоянию. И если это молодой человек, и ему 44-57 лет, и он не имеет соматических заболеваний, ему кажется, что он полностью владеет ситуацией. Он пьёт какой-то противовирусный препарат, неплохо себя чувствует, у него субфебрильная температура или она однократно подскочила и упала, и он думает, что он справился. А процесс идёт. Это он начинает понимать только тогда, когда начинает задыхаться. Вот это пограничное состояние может уловить врач, если человек находится под наблюдением. Он может вовремя изменить схему лечения, назначить другие препараты и помочь больному, — сообщила Елена Саяпина.

По словам главврача, ухудшение состояния происходит не мгновенно, оно развивается в течение 2-4 дней.

– Коронавирус — это не инфаркт. У нас есть время, но не месяц, не две недели, — добавила она.