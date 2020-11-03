Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 2

Главный инфекционист Амурской области рассказала о пользе карантина

Главный инфекционист Амурской области рассказала о пользе карантина

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что регион ещё не вышел на пик коронавирусной инфекции. Медик напомнила, насколько важно соблюдать правила безопасности и как маски защищают нас от COVID-19.

— Если два человека в маске, один – здоровый, другой – потенциально зараженный, то на 70 % маска даст возможность не заразиться. Если один в маске, а другой без, то она защищает только на 5 %. Люди, которые не верят в маски, сегодня уже имеют плачевные факты заражения. «Ковид» – это не фейк. Заражение идёт полным ходом, мы в Амурской области ещё даже не вышли на пик, мы только поднимаемся. Поэтому просьба к нашему населению: пожалуйста, соблюдайте масочный режим, берегите своих близких и родных, — прокомментировала эксперт.

Также Елена Саяпина добавила, что одноразовые маски можно использовать в течение 2-3 часов, дольше этого времени маска уже не защищает. Многоразово можно использовать только респираторы с клапанами, которые остаются эффективными до тех пор, пока не порвутся, а также многоразовыми тканевыми масками. Правда, последние перед тем, как повторно надеть, необходимо прокипятить и прогладить.

— Сам себя больной оценивает по общему состоянию. И если это молодой человек, и ему 44-57 лет, и он не имеет соматических заболеваний, ему кажется, что он полностью владеет ситуацией. Он пьёт какой-то противовирусный препарат, неплохо себя чувствует, у него субфебрильная температура или она однократно подскочила и упала, и он думает, что он справился. А процесс идёт. Это он начинает понимать только тогда, когда начинает задыхаться. Вот это пограничное состояние может уловить врач, если человек находится под наблюдением. Он может вовремя изменить схему лечения, назначить другие препараты и помочь больному, — сообщила Елена Саяпина.

По словам главврача, ухудшение состояния происходит не мгновенно, оно развивается в течение 2-4 дней.

– Коронавирус — это не инфаркт. У нас есть время, но не месяц, не две недели, — добавила она.

Просмотров всего: 696

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 2

Работающим амурчанам 65 лет и старше могут дать оплачиваемый больничный до конца ноября
Коронавирус 4

Приамурье оказалось на девятом месте в ДФО по количеству заболевших COVID-19
В России и мире 1

Россиянам предложили компенсировать оплату тестов на коронавирус

Коронавирус 20

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (2)
  • Tatiana05

    Tatiana05
    42 минуты назад

    чтобы снизить цифры заболеваемости придумали не брать тест на ковид в других не знаю а в поликлинике №1 не берут хорошо нет статистики нет больных не надо бесплатно лекарство давать у нас второй раз положительный врач ни первый раз не приходил не звонил а во второй раз сказали волонтеры вам позвонят озвучат лечение никто никому не нужен берегите себя носите маски

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    32 минуты назад

    До скорой или поликлиники дозвониться невозможно! Едросня все развалила!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь