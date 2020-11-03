В США россиянин получил 8 лет тюрьмы за финансовое мошенничество в интернете

Как сообщает ведомство, 36-летний Бровко в феврале 2020 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств.

Бровко был участником нескольких онлайн-форумов, на которых русскоязычные киберпреступники обменивались своими криминальными инструментами и услугами.

По данным следствия, Александр Бровко более десяти лет использовал навыки программиста и участвовал в махинациях с целью получения доступа к личной и финансовой информации жителей США, в результате чего им был нанесен ущерб более чем в $100 млн.