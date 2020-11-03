В США россиянин получил 8 лет тюрьмы за финансовое мошенничество в интернете
В США суд приговорил россиянина Александра Бровко к восьми годам тюрьмы за финансовое мошенничество в интернете, которое привело к ущербу в размере $100 млн, сообщает РБК со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.
Как сообщает ведомство, 36-летний Бровко в феврале 2020 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств.
Бровко был участником нескольких онлайн-форумов, на которых русскоязычные киберпреступники обменивались своими криминальными инструментами и услугами.
По данным следствия, Александр Бровко более десяти лет использовал навыки программиста и участвовал в махинациях с целью получения доступа к личной и финансовой информации жителей США, в результате чего им был нанесен ущерб более чем в $100 млн.
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