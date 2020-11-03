«Умывает красно солнышко»: благовещенская школьница спела для Владимира Путина

Владимир Путин попросил благовещенскую школьницу Елизавету Долженкову спеть во время видеоконференции с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Школьница исполнила патриотическую песню «Умывает красно солнышко».

Елизавета рассказала президенту о том, что занимается народной музыкой с пяти лет и в этом году заканчивает музыкальную школу. Также школьница рассказала о своём участии в конкурсе и предложила в будущем разнообразить кастинги, добавив в их число КВН и «Ералаш».

— Лиза, у Вас в руках микрофон, мы вас все очень хорошо слышим, можете нам чуть-чуть спеть? — попросил президент Елизавету.

Девушка исполнила строчку из песни о России «Умывает красно солнышко».

— Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал, — сказал Владимир Путин.

Конкурс для школьников «Большая перемена» стартовал 28 марта, с 1 по 3 ноября в МДЦ «Артек» проходит финал конкурса. Это первый проект такого масштаба для старшеклассников, вчера президент России отметил, что конкурс планируется сделать ежегодным, сообщает ИА Regnum.