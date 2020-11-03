Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:15 0

Проверить свои знания о стране и народах: в пятый раз состоится «Большой этнографический диктант»

Проверить свои знания о стране и народах: в пятый раз состоится «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября уже в пятый раз состоится Международная акция «Большой этнографический диктант», в этом году формат изменится на онлайн. Принять участие и проверить свои знания о России и проживающих в ней народах, может каждый желающий, сообщает оргкомитет диктанта.

Задания опубликуют в 00:01 часов 3 ноября, по московскому времени, на официальном сайте «Большого этнографического диктанта». Тест разделён на две части: 20 вопросов — общефедеральная часть, единая для всех участников теста; 10 вопросов — региональная часть, уникальная для каждого региона.

Всего на прохождение заданий даётся 45 минут, максимальная сумма баллов — 100. Все участники получат электронные сертификаты с результатами. В этом году у всех участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и даже получить историческую справку с ссылками на источники.

Амурчане ежегодно принимают участие в «Большом этнографическом диктанте», в прошлом году в области организовали 67 региональных площадок.

Просмотров всего: 89

#культура

распечатать


Власть 10

Олег Имамеев: «Скользкие вопросы обходить не будем»

Культура

В 2021 году в Приамурье модернизируют четыре библиотеки
Общество 3

Благовещенские Мишки, символы российско-китайской ярмарки, попали в музей «Поле чудес»
Коронавирус

Амурский театр драмы отменил запланированные спектакли из-за COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь