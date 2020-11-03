Проверить свои знания о стране и народах: в пятый раз состоится «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября уже в пятый раз состоится Международная акция «Большой этнографический диктант», в этом году формат изменится на онлайн. Принять участие и проверить свои знания о России и проживающих в ней народах, может каждый желающий, сообщает оргкомитет диктанта.

Задания опубликуют в 00:01 часов 3 ноября, по московскому времени, на официальном сайте «Большого этнографического диктанта». Тест разделён на две части: 20 вопросов — общефедеральная часть, единая для всех участников теста; 10 вопросов — региональная часть, уникальная для каждого региона.

Всего на прохождение заданий даётся 45 минут, максимальная сумма баллов — 100. Все участники получат электронные сертификаты с результатами. В этом году у всех участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и даже получить историческую справку с ссылками на источники.

Амурчане ежегодно принимают участие в «Большом этнографическом диктанте», в прошлом году в области организовали 67 региональных площадок.