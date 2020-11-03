В Благовещенске бригады ГСТК круглосуточно расчищают улицы и тротуары от снега

В Благовещенске бригады МКП «ГСТК» днём и ночью расчищают улицы от последствий снегопада. В ночь на сегодня, 3 ноября, в городе работало 19 единиц техники, а днём выедет 24 машины, сообщили в пресс-службе МКП «ГСТК».

— С помощью специальной техники от снега расчищали самые оживлённые улицы Благовещенска. Это Калинина, Красноармейская и Ленина, а также Горького, Амурская и 50-летия Октября. Помимо прочего, магистрали обработали противогололёдным материалом. Рабочие провели работы ещё и на Чайковского, Пролетарской, Тенистой и Октябрьской, а ещё обработали Первомайскую, Мухина и главные магистрали микрорайона, — сообщили в пресс-службе ГСТК.

Бригады ГСТК очищали тротуары по улицам Горького, Лазо, Чайковского, Шевченко и Богдана Хмельницкого. Работы продолжают и днём, поэтому автовладельцам не стоит парковать машины на обочинах. Сегодня на расчистку улиц выедет 24 единицы техники и 26 рабочих.

Напомним, что в первую снежную ночь специалисты высыпали на дороги 42 тонны соли. В целом на антигололёдные мероприятия в МКП «ГСТК» заготовили 8 374 тонны отсева. А также закупили 1, 650 тонн противогололёдного материала «Бионорд-универсальный» и 235,9 тонн технической соли «Галид».

Также, вчера, 2 ноября сильный снегопад привёл к множеству ДТП. А мэр Благовещенска отметил нехватку снегоуборочной техники в столице Приамурья. Эту проблему поручил решить губернатор области Василий Орлов.