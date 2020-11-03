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В Благовещенске бригады ГСТК круглосуточно расчищают улицы и тротуары от снега

В Благовещенске бригады ГСТК круглосуточно расчищают улицы и тротуары от снега

В Благовещенске бригады МКП «ГСТК» днём и ночью расчищают улицы от последствий снегопада. В ночь на сегодня, 3 ноября, в городе работало 19 единиц техники, а днём выедет 24 машины, сообщили в пресс-службе МКП «ГСТК».

— С помощью специальной техники от снега расчищали самые оживлённые улицы Благовещенска. Это Калинина, Красноармейская и Ленина, а также Горького, Амурская и 50-летия Октября. Помимо прочего, магистрали обработали противогололёдным материалом. Рабочие провели работы ещё и на Чайковского, Пролетарской, Тенистой и Октябрьской, а ещё обработали Первомайскую, Мухина и главные магистрали микрорайона, — сообщили в пресс-службе ГСТК.

Бригады ГСТК очищали тротуары по улицам Горького, Лазо, Чайковского, Шевченко и Богдана Хмельницкого. Работы продолжают и днём, поэтому автовладельцам не стоит парковать машины на обочинах. Сегодня на расчистку улиц выедет 24 единицы техники и 26 рабочих.

Напомним, что в первую снежную ночь специалисты высыпали на дороги 42 тонны соли. В целом на антигололёдные мероприятия в МКП «ГСТК» заготовили 8 374 тонны отсева. А также закупили 1, 650 тонн противогололёдного материала «Бионорд-универсальный» и 235,9 тонн технической соли «Галид».

Также, вчера, 2 ноября сильный снегопад привёл к множеству ДТП. А мэр Благовещенска отметил нехватку снегоуборочной техники в столице Приамурья. Эту проблему поручил решить губернатор области Василий Орлов.

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#дороги #ДТП

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    Первомайская - это дофига оживлённая улица штоле? вначале светофор на Ленина влепили, теперь в первую очередь от снега чистят... чудеса ...

    А про то, что Кузнечную от Ленина посыпали - так даже и не врите.

    Там конь не валялся, ещё с утра каток ледяной был.

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