Работающим амурчанам 65 лет и старше могут дать оплачиваемый больничный до конца ноября

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В Приамурье продлены ограничения по самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба амурского отделения фонда социального страхования России. Люди старше 65 лет, если они не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске, могут оформить больничный с 3 по 16 ноября 2020 года и с 17 по 30 ноября 2020 года.

Больничный будет оплачен за счёт средств фонда социального страхования в течение семи дней с момента оформления. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически и дистанционно, больницу для этого посещать не нужно.

Размер выплаты определяется по общим правилам и рассчитывается по среднемесячному заработку. Единственное ограничение — это средний максимальный заработок в размере 69 961,65 рублей в месяц. На полную сумму могут претендовать работники со стажем трудовой деятельности более восьми лет.