Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:37 2

Работающим амурчанам 65 лет и старше могут дать оплачиваемый больничный до конца ноября

Работающим амурчанам 65 лет и старше могут дать оплачиваемый больничный до конца ноября
Фото: pixabay.com

В Приамурье продлены ограничения по самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба амурского отделения фонда социального страхования России. Люди старше 65 лет, если они не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске, могут оформить больничный с 3 по 16 ноября 2020 года и с 17 по 30 ноября 2020 года.

Больничный будет оплачен за счёт средств фонда социального страхования в течение семи дней с момента оформления. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически и дистанционно, больницу для этого посещать не нужно.

Размер выплаты определяется по общим правилам и рассчитывается по среднемесячному заработку. Единственное ограничение — это средний максимальный заработок в размере 69 961,65 рублей в месяц. На полную сумму могут претендовать работники со стажем трудовой деятельности более восьми лет.

Просмотров всего: 407

#коронавирус #работа #соцзащита

распечатать


Коронавирус 2

Главный инфекционист Амурской области рассказала о пользе карантина
Коронавирус 4

Приамурье оказалось на девятом месте в ДФО по количеству заболевших COVID-19
В России и мире 1

Россиянам предложили компенсировать оплату тестов на коронавирус

Коронавирус 20

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (2)
  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    а потом и до декабря... потом до конца января.. а потом можно их и на пенсию отправлять, т.к. уже от рабочего графика отстали и все остальные в это время вкалывали за себя и того парня.

    хорошая тема чтобы пенсионеров с работ повышибать.

  • Монстриха

    Монстриха
    53 минуты назад

    а молодежь с хроникой пусть пашет

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь