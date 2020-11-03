В столице Австрии произошел теракт

Мэр города сообщил о том, что госпитализированы 15 человек.

Как сообщает полиция, стрельбу устроили несколько хорошо подготовленных вооруженных человек. Мотивы нападавших пока неизвестны, но не исключается антисемитский мотив, поскольку стрельба началась рядом с синагогой. Один из стрелков был ликвидирован полицией.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом. Он заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей. В городе ведется масштабная спецоперация по розыску и поимке преступников.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рекомендует жителям избегать общественных мест.