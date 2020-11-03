В столице Австрии произошел теракт
В Вене вечером в понедельник произошла стрельба в шести местах. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает ТАСС.
Мэр города сообщил о том, что госпитализированы 15 человек.
Как сообщает полиция, стрельбу устроили несколько хорошо подготовленных вооруженных человек. Мотивы нападавших пока неизвестны, но не исключается антисемитский мотив, поскольку стрельба началась рядом с синагогой. Один из стрелков был ликвидирован полицией.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом. Он заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей. В городе ведется масштабная спецоперация по розыску и поимке преступников.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рекомендует жителям избегать общественных мест.
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