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3ноября
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сегодня, 09:59 0

В столице Австрии произошел теракт

В столице Австрии произошел теракт
Фото: newseek.org

В Вене вечером в понедельник произошла стрельба в шести местах. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает ТАСС.

Мэр города сообщил о том, что госпитализированы 15 человек.

Как сообщает полиция, стрельбу устроили несколько хорошо подготовленных вооруженных человек. Мотивы нападавших пока неизвестны, но не исключается антисемитский мотив, поскольку стрельба началась рядом с синагогой. Один из стрелков был ликвидирован полицией.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом. Он заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей. В городе ведется масштабная спецоперация по розыску и поимке преступников.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рекомендует жителям избегать общественных мест.

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#происшествия

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