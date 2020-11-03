В Благовещенск пришла партия из 36 спутников OneWeb

Фото: пресс-служба КЦ «Восточный»

На космодроме «Восточный» продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов OneWeb. В аэропорт Игнатьево в Благовещенске прибыл специальный борт с наземно-вспомогательным оборудованием и два диспенсера иностранного заказчика под аппараты.

Диспенсер — составная часть космической головной части, переходное звено между разгонным блоком и космическими аппаратами. Специалисты космического центра «Восточный» приняли груз и сопроводили транспортировку до технического комплекса космодрома. Следующая операция состоится сегодня, 3 ноября. Специалисты планируют заняться извлечением оборудования из контейнеров и разместить его на рабочих местах. На техническом комплексе космодрома ведутся работы по подготовке технологического оборудования для заправки разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива. Электрические испытания разгонного блока проходят в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов, сообщает пресс-служба КЦ «Восточный». Запуск запланирован на декабрь 2020 года.

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