Виновнику ДТП на Калинина придётся оплатить ремонт светофора

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Как сообщили в ГИБДД, водитель внедорожника выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в другой автомобиль. Участники ДТП повредили не только собственные машины, но и имущество подрядной организации.

Ущерб подсчитывается, виновнику аварии придётся его возместить.