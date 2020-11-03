Виновнику ДТП на Калинина придётся оплатить ремонт светофора
1 ноября в Благовещенске произошло ДТП на перекрёстке Калинина и Зейской. Машины повредили светофор, опору освещения и бордюр, рассказали в пресс-службе города.
Как сообщили в ГИБДД, водитель внедорожника выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в другой автомобиль. Участники ДТП повредили не только собственные машины, но и имущество подрядной организации.
Ущерб подсчитывается, виновнику аварии придётся его возместить.
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