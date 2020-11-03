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Виновнику ДТП на Калинина придётся оплатить ремонт светофора

Виновнику ДТП на Калинина придётся оплатить ремонт светофора
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

1 ноября в Благовещенске произошло ДТП на перекрёстке Калинина и Зейской. Машины повредили светофор, опору освещения и бордюр, рассказали в пресс-службе города.

Как сообщили в ГИБДД, водитель внедорожника выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в другой автомобиль. Участники ДТП повредили не только собственные машины, но и имущество подрядной организации.

Ущерб подсчитывается, виновнику аварии придётся его возместить.

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#дороги #ДТП

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    "ВИНОВНИКУ ДТП НА КАЛИНИНА ПРИДЁТСЯ ОПЛАТИТЬ РЕМОНТ СВЕТОФОРА" - не виновнику, а виновнице.

    А вообще, сколько по городу обезь.... с гранатами колесит - ужас! Мало того, что права вместе с джипом куплены папиками, так ведь ещё все поголовно в телефоне сидят, вместо того, чтобы на дорогу смотреть!

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Тёлочка на прадике в телефончике небось сидела.

  • full

    full
    2 часа назад

    А имущество подрядной организации установлено не на деньги с дорожного налога?

  • Бомба

    Бомба
    2 часа назад

    Чо если прадик,то негатив такой прёт,вполне бюджетный авто. А то что у нас любителей на красный проехать,да без света по ночам,этого г..на хоть жопой ешь!

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Это еще к тем 10 лямам за лексус?

  • Разнящий

    Разнящий
    51 минута назад

    У Лексуса по любому КАСКО, так что не страшно выдадут новый.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    4 минуты назад

    Разнящий, какая разница для виновника, есть каско или нет? С него будет взыскивать или пострадавший, или страховая. Но взыщут в любом случае.

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