70-летний благовещенец решил заработать на бирже и потерял 730 тысяч

Пожилой благовещенец стал жертвой мошенников. Он решил заработать на онлайн-бирже, но попался на удочку преступников. В полицию он обратился слишком поздно.

Всё началось с регистрации на торговой брокерской площадке. Практически сразу после регистрации с ним связался некий мужчина и представился менеджером. Мошенник попросил пенсионера перевести на личный счёт 250 тысяч рублей. А спустя некоторое время потребовал новых взносов.

— Через несколько дней злоумышленник опять перезвонил пенсионеру и сообщил о крупном денежном вознаграждении, а также о необходимости зачисления на определённый счет некоторой суммы денег для того, чтобы вывести все заработанные на торговой площадке средства. Как только благовещенец перевел деньги, номер «менеджера» стал недоступен, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В общей сложности пенсионер отдал мошенникам 730 тысяч рублей. Полиция начала расследование и рекомендует в случае, если вы стали жертвой мошенничества, немедленно звонить по телефону 02 (102 – с сотового телефона).

По данным прокуратуры Амурской области в регионе с начала года зарегистрировали 1539 фактов мошенничества. Почти каждое второе — с использованием цифровых технологий. Больше всего пострадавших от рук мошенников оказалось в Благовещенске, здесь0 совершено 794 подобных преступления.