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3ноября
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сегодня, 10:00 6

70-летний благовещенец решил заработать на бирже и потерял 730 тысяч

70-летний благовещенец решил заработать на бирже и потерял 730 тысяч
Фото: pixabay.com

Пожилой благовещенец стал жертвой мошенников. Он решил заработать на онлайн-бирже, но попался на удочку преступников. В полицию он обратился слишком поздно.

Всё началось с регистрации на торговой брокерской площадке. Практически сразу после регистрации с ним связался некий мужчина и представился менеджером. Мошенник попросил пенсионера перевести на личный счёт 250 тысяч рублей. А спустя некоторое время потребовал новых взносов.

— Через несколько дней злоумышленник опять перезвонил пенсионеру и сообщил о крупном денежном вознаграждении, а также о необходимости зачисления на определённый счет некоторой суммы денег для того, чтобы вывести все заработанные на торговой площадке средства. Как только благовещенец перевел деньги, номер «менеджера» стал недоступен, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В общей сложности пенсионер отдал мошенникам 730 тысяч рублей. Полиция начала расследование и рекомендует в случае, если вы стали жертвой мошенничества, немедленно звонить по телефону 02 (102 – с сотового телефона).

По данным прокуратуры Амурской области в регионе с начала года зарегистрировали 1539 фактов мошенничества. Почти каждое второе — с использованием цифровых технологий. Больше всего пострадавших от рук мошенников оказалось в Благовещенске, здесь0 совершено 794 подобных преступления.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • full

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    2 часа назад

    А разве АмурИнфо не публикует у себя на ресурсе рекламу от этих мошенников?

  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 часа назад

    могу дать свой счет для бестолковых. Всегда 50% верну. Это очень выгодно для обеих сторон.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    "Жадность фраера сгубила". Ну есть у тебя хорошие накопления, ну куда тебе еще в лотерея играть?

  • Лингвист

    Лингвист
    53 минуты назад

    Идиот...

  • Разнящий

    Разнящий
    49 минут назад

    Не зная броду, не суйся в воду

  • Mainer

    Mainer
    27 минут назад

    "пенсионер отдал мошенникам 730 тысяч рублей"



    А говорят, что пенсионерам не на что жить..

    Вон сколько лишних денег.

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