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сегодня, 09:33 0

Цаплю, спасённую лесником во Владивостоке, отмыли от мазута

Цаплю, спасённую лесником во Владивостоке, отмыли от мазута
Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center/

Цаплю, которую спас лесник из Владивостока, доставили к орнитологам. Специалисты занимаются лечением птицы.

В конце октября Владивостоке лесник спас попавшую в резервуар с водой и мазутом цаплю. Бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец вытащил птицу из резервуара с водой и мазутом, который установлен на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Лесник вытащил цаплю из ёмкости и передал орнитологам.

Цаплю доставили во Владивостокский центр спасения животных «Тигр». Орнитологи отмыли птицу и оценили её шансы на выживание.

— Нахождение в мазуте не прошло бесследно — на больших участках тела кожа слезла и пальцы на ногах были неподвижны. Пальцы мы смогли разработать, а вот для восстановления кожных покровов требуется время. Пока сложно сказать о её шансах на выживание, мы будем очень стараться, чтобы она поправилась! — рассказали в центре «Тигр».

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#животные #помощь #природа

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