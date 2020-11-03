Два месяца не в пользу «Петропавловска»

Корпоративный конфликт на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона не только снижает производственные и финансовые показатели компании, но и угрожает экономике региона.

На днях группа компаний «Петропавловск», по-прежнему входящая в тройку крупнейших золотодобывающих компаний страны, с заметным опозданием опубликовала свой полугодовой отчет, который был негативно воспринят как инвесторами, так и финансовым рынком. За два месяца, прошедших с момента назначения нового руководства компании, ее акции упали более чем на треть. «Петропавловск» вынужден корректировать прогнозы по добыче драгоценного металла в сторону снижения, а под угрозой оказались не только планы развития предприятия, но и судьба его девятитысячного коллектива.

С чего все началось

30 июня на ежегодном собрании группа миноритарных акционеров, самому крупному из которых, ЮГК («Южуралзолото»), принадлежит порядка 22 % акций «Петропавловска», потребовала смены действующего на тот момент совета директоров, включая ее основателя Павла Масловского. Прежнее руководство потребовало провести повторное собрание акционеров, но и на нем, 10 августа, восстановить статус-кво не удалось. Было принято решение о назначении нового топ-менеджера компании.



Большинство аналитиков и профильные СМИ связали неожиданную перестановку в руководстве золотодобывающего гиганта с попыткой челябинского предпринимателя Константина Струкова, владельца ЮГК («Южуралзолото»), установить контроль над более успешным конкурентом. В самой компании происходящее открыто назвали результатом сговора Струкова с несколькими другими миноритариями, офшорными компаниями Everest, Slevin, Fortiana Holdings и Bonum Capital.

Несмотря на то, что изначально речь шла о назначении полностью независимого от всех акционеров руководства «Петропавловска» и тщательном конкурсном отборе, кандидатура врио генерального директора Максима Мещерякова была утверждена в кратчайшие сроки. Фигура Мещерякова с первого дня назначения вызвала многочисленные вопросы, как внутри компании, так и у внешних экспертов. Во-первых, Мещерякова никак нельзя называть «независимым СЕО», он был учредителем компании Bonum Capital, акционера «Петропавловска», которая голосовала за уход команды Масловского.

Во-вторых, Мещеряков никогда ранее не занимался золотодобычей и не руководил предприятиями такого масштаба, как «Петропавловск». Более того, все компании, которыми он управлял, по итогам его работы показывали большие убытки. Совсем свежий пример: компания из ЕАО «Ресурсы Малого Хингана», которой руководил Мещеряков до нынешнего назначения, сейчас проходит процедуру банкротства, с нее пытаются взыскать 1,1 миллиарда рублей. Чистый убыток компании за прошлый год составил 158 миллионов рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение в минус 376 миллионов рублей.

Генеральные директора компаний АО «УК «Петропавловск», АО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник», ООО «Албынский рудник» направили в совет директоров Petropavlovsk PLC письмо с просьбой раскрыть для всех акционеров дополнительную информацию о временном гендиректоре группы Максиме Мещерякове: его аффилированности с Bonum Capital, отсутствии необходимого опыта и вовлеченности в сомнительные операции.

Сомнения в способности Максима Мещерякова эффективно управлять «Петропавловском» высказали не только в руководстве дочерних компаний – о своих опасениях заявил и трудовой коллектив. Профсоюз работников «Покровского рудника» опубликовал в прессе открытое письмо акционерам компании, в котором потребовал ответить на все возникшие у людей вопросы. Обеспокоенность у сотрудников вызвали не только профессиональные качества и обстоятельства его назначения, но и слухи о возможном поглощении «Петропавловска» структурами ЮГК. Информация о судебных разбирательствах по поводу невыплат зарплат, голодовках на шахтах «Южуралзолота», высоком уровне производственного травматизма и тяжелых условиях труда вызвала у коллектива «Петропавловска» вполне понятную тревогу. Сотрудники призвали акционеров и новый совет директоров к диалогу, потребовав гарантий сохранения рабочих мест, уровня зарплат, упомянув в качестве крайней меры даже забастовку.



Война за «Петропавловск»: экскурс в «лихие 90-е»

Ответ нового гендиректора на резонные требования был ассиметричным и очень жестким. В период с августа по октябрь 2020 года была развязана настоящая информационная война, направленная против основателей компании, руководства дочерних предприятий и трудовых коллективов. По самым скромным подсчетам, только за сентябрь в СМИ и телеграм-каналах вышло порядка двух сотен заказных публикаций, в которых прежние руководители, которые создали «Петропавловск» с нуля, обвинялись во всех возможных грехах, включая работу на зарубежную разведку. Досталось и амурскому правосудию: перед одним из ключевых заседаний областного Арбитражного суда, подтвердившего полномочия гендиректора УК «Петропавловск» Сергея Ермоленко, а также после него, прошел вал оскорбительных публикаций в адрес арбитражных судей с целью оказать на них давление.

Трудно даже примерно оценить объем затраченных на эту дискредитационную кампанию средств, однако речь идет о десятках миллионов рублей. Кстати, стиль и содержание публикаций подтвердили сомнения в том, что новый руководитель и его команда хорошо представляют, каким именно бизнесом собираются командовать. В ряде статей сотрудники компании были названы «шахтерами», хотя все, кто имеет отношение к предприятию, хорошо знают, что в силу производственной специфики на рудниках «Петропавловска» золото добывают открытым способом, и соответственно шахтеров там, в отличие от предприятий ЮГК, нет.

Однако настоящим шоком для всех, кто работает в «Петропавловске», стало вторжение в офис компании, напомнившее многим печально известные рейдерские захваты предприятий 90-х годов, которыми особенно славился уральский регион. 26 августа Мещеряков в сопровождении полутора десятков крепких молодых людей проник в московское представительство «Покровского рудника». Захватчики вели себя крайне грубо с сотрудниками офиса, выгоняли их с рабочих мест с применением физической силы и угроз, однако больше всего их интересовала рабочая информация компании. Лишь через день оставшегося в офисе с ночевкой Мещерякова и группу его поддержки удалось выдворить из помещения при помощи правоохранительных органов. После себя незваные гости оставили испорченную мебель и взломанные двери кабинетов, но основной урон был нанесен информационной инфраструктуре: удалена информация и программное обеспечение на компьютерах, с серверов компании пытались похитить данные, составляющие коммерческую тайну.

Документально доказано, что в налёте на офис участвовал Иван Струков, специалист по компьютерным технологиям и сотрудник компании «Ай-н-Ди», которая обслуживает IT-потребности холдинга «ЮГК», принадлежащего Константину Струкову. По нашим сведениям, Иван Струков приходится челябинскому олигарху племянником.

Сразу после фиаско с атакой на офис «Покровского рудника», получившей большой федеральный резонанс, команда Мещерякова инициировала выпуск ряда интервью и статей, в которых безуспешно пыталась доказать, что захват был инсценирован самими сотрудниками компании, которые якобы разгромили свои кабинеты и похитили собственные рабочие файлы. Однако правоохранительные органы сумели разобраться в ситуации. 25 сентября вторым управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ в отношении Мещерякова и его подельников было возбуждено уголовное дело по статьям 330 части 2 УК РФ «Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения» и 158 части 3 «Кража, совершенная с незаконным проникновением и в крупном размере».

Суд идет

На фоне этих драматических перипетий по всем фронтам идет юридическое противостояние вокруг предприятий «Петропавловска». Действующий гендиректор АО «УК «Петропавловск» и один из основателей компании Сергей Ермоленко оспаривает незаконную попытку сместить его с должности. Он подал в Арбитражный суд Амурской области ходатайство о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Аналогичные ходатайства были поданы и по другим компаниям группы.

В свою очередь Petropavlovsk PLC подала исковое заявление в суд о принуждении АО «Покровский рудник» к созыву общего собрания акционеров. Главная цель собрания – принятие нового устава, который в случае утверждения может полностью парализовать деятельность компании. Среди предлагаемых изменений – требование о необходимости получения согласия общего собрания акционеров на практически любые действия гендиректора, в том числе на заключение сделок, размер которых превышает 1 миллион рублей или заключаемых на срок более 1 года. В среднем АО «Покровский рудник» в месяц совершает около 200 подобных операций, при том, что созыв общего собрания акционеров по закону требует порядка 25 дней. Таким образом, нормальное функционирование предприятия будет заблокировано. Аналогичные уставы пытаются навязать и другим предприятиям «Петропавловска», а их вероятное в таких обстоятельствах банкротство даст возможность заинтересованным акционерам вывести из обществ наиболее ценные активы.

Одновременно Федеральная антимонопольная служба направила запросы в «Петропавловск» и ЮГК в связи с жалобой на процедуру покупки акций. ФАС будет выяснять, не нарушило ли приобретение акций амурской компании «Южуралзолотом» законы о стратегических инвестициях и защите конкуренции.

Зачем «Петропавловск» нужен Константину Струкову

Тем временем у челябинского предпринимателя, с именем которого связывают атаку на «Петропавловск», множатся юридические и финансовые проблемы. Обвинения в нарушении природоохранного законодательства, преследующие ЮГК с момента его возникновения, создали компании репутацию самого скандального добывающего холдинга в стране. Работа предприятий ЮГК превратила ряд территорий в Челябинской области, Башкирии и других регионах буквально в зоны экологического бедствия. Недавно список этих обвинений пополнился еще одним эпизодом, который может иметь далеко идущие последствия для бизнеса уральского миллиардера.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против управляющего директора ООО «Артель старателей "Прииск Дражный"», которое входит в ЮГК. Правоохранительные органы считают, что «Прииск Дражный» в 2019-2020 годах неоднократно нарушал правила охраны окружающей среды и продавал незаконно добытый драгоценный металл, чем причинил государству значительный ущерб. Дело возбуждено сразу по трём статьям Уголовного кодекса (статьи 246, 255 и 191 УК РФ). Полиция изъяла документы компании, почти 25 килограммов шлихового золота стоимостью более 76 миллионов рублей и наложила арест на технику предприятия на сумму около 400 миллионов рублей.

Незадолго до этого кемеровские налоговики в рамках дела о банкротстве «Шахты имени Дзержинского» в Кузбассе наложили арест на имущество самого Струкова в связи с неуплатой налогов. Налоговые скандалы для ЮГК тоже не внове: в 2017 году в отношении компании была проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой было доначислено более 300 миллионов рублей налогов, дело было передано в суд. А в 2018 году в челябинском офисе компании МВД проводило следственные действия в связи с неуплатой налогов на сумму в миллиард рублей. На этот раз ФНС собирается взыскать с предпринимателя еще 1,59 миллиарда рублей, не уплаченных государству. В результате у ЮГК под арест попало около 170 различных объектов только в Челябинской области.

В связи с этим можно предположить, что активные попытки Константина Струкова любой ценой получить контроль над «Петропавловском» – это последний шанс выправить свое финансовое положение, избежав судебного преследования и банкротства. Доступ к активам амурского предприятия, с его богатыми разведанными запасами золота и новейшими технологиями, может спасти бизнес и личное имущество Струкова и расплатиться с огромными долгами.

Что происходит с «Петропавловском» сегодня

Непрекращающийся конфликт на «Петропавловске», усугубляемый деструктивной и непрофессиональной деятельностью нового руководства лондонской части группы в течение последних двух месяцев, уже нанес серьезный ущерб работе и финансовым показателям предприятия.

Компания вынуждена была отложить полный ввод в эксплуатацию флотационной установки «Пионера» с IV квартала 2020 года до II квартала 2021 года. Это произошло из-за задержек с вводом в эксплуатацию некоторых единиц оборудования. До запуска флотационной установки компания продолжит перерабатывать на «Пионере» запасы неупорной руды.

Это, в свою очередь, снизило прогнозы по добыче золота на 2020 год, даже без учета возможного влияния пандемии COVID-19, с 620–720 тыcяч унций до 560–600 тысяч унций, а это немалые деньги. Публикация прогнозов, а также новости о возбуждении уголовных дел и судебных тяжбах отразились на цене акций компании.

Если на момент ухода со своего поста Павла Масловского акции компании торговались на бирже по 40 пенсов, что являлось максимумом за семь лет, то сегодня за них дают 26, и тренд на падение продолжается все последние недели. Это при том, что акции других золотодобывающих компаний постоянно дорожают в связи с уверенным ростом цен на драгоценный металл.

О серьёзных проблемах у «Петропавловска» написала даже влиятельнейшая газета Financial Times, сопроводив статью мнениями экспертов, среди которых, например, такое: «Это попахивает управленческой командой, которая не контролирует работу компании».

Кроме того, авторитетное международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги компании с «В» до «В-» с возможностью дальнейшего понижения (CreditWatch Negative) с характерным комментарием: «Мы полагаем, что корпоративное управление в Petropavlovsk ухудшилось за последние несколько месяцев, и это может снизить его кредитное качество».

И, несмотря на то, что на сегодняшний день предприятия группы, расположенные в Амурской области, продолжают работать в обычном режиме, будущее компании и ее планы развития находятся под вопросом, и это понимают уже не только в России, но и далеко за ее пределами.

Проблемы нехотя признают даже в нынешнем совете директоров. В давешнем полугодовом отчете в разделе возможных рисков прямо говорится, что компания может столкнуться с потерей ключевых кадров, от которых зависит нормальная работа предприятия. А других профессионалов, досконально знающих амурскую специфику золотодобычи, взять просто негде.

Какое все это имеет отношение к Амурской области?

Казалось бы, стоимость акций, дивиденды акционеров и их конфликты находятся далеко от насущных интересов Приамурья, но на деле все обстоит не так просто. Снижение прогнозов по объемам добычи – автоматически означает снижение доходов «Петропавловска», а это один из самых крупных и надежных налогоплательщиков в области. Возможно, придется забыть про социальные проекты, которые «Покровский рудник» осуществлял на территории региона.

Экологические проблемы сопровождали деятельность «дочек» ЮГК во всех регионах их работы от Челябинской области и Красноярского края к Забайкалью и Кузбассу. Очевидно, что в случае установления их контроля над амурскими компаниями – с этим придется столкнуться и нам.

Ну и, наконец, главное. Сегодня ситуация с рудниками «Петропавловска» находится в состоянии неустойчивого равновесия. Но при самом худшем сценарии – при продолжении и обострении конфликта акционеров с коллективом – речь может идти о настоящем коллапсе, полной остановке работы компании с непредсказуемыми социальными и экономическими последствиями. И расхлебывать эти последствия придется уже не акционерам, а всему Приамурью.