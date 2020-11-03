Приамурье оказалось на девятом месте в ДФО по количеству заболевших COVID-19

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Амурская область заняла девятое место среди регионов Дальнего востока по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, показатель Приамурья составляет 862,8.



По информации на 2 ноября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения в ДФО составляет 1 189,0 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди дальневосточных регионов тройку лидеров составляют Магаданская область (3 059,4 выявленных случаев), Камчатский край (1 869,0) и Сахалинская область (1 638,4). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 490,1. Напомним, вчера, 2 ноября, в Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19. Бессимптомных пациентов всего девять

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#коронавирус #здоровье #медицина

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