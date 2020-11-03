Террористы устроили стрельбу в Вене

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Атаки произошли поздно вечером 2 ноября. Среди целей террористов оказалась местная синагога.

Одного из нападавших застрелили полицейские. Погиб один мирный житель, несколько ранены, в том числе — полицейский.

Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть семь, передают РИА Новости. Остальных террористов ищут.