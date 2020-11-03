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сегодня, 08:23 0

Террористы устроили стрельбу в Вене

Террористы устроили стрельбу в Вене
Фото: Ronald Zak

Неизвестные провели террористические атаки в центре Вены. Как пишет РБК нападения произошли в шести разных местах города.

Атаки произошли поздно вечером 2 ноября. Среди целей террористов оказалась местная синагога.

Одного из нападавших застрелили полицейские. Погиб один мирный житель, несколько ранены, в том числе — полицейский.

Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть семь, передают РИА Новости. Остальных террористов ищут.

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#происшествия

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