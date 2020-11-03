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В Вене в синагоге произошла стрельба, есть погибшие

В Вене в синагоге произошла стрельба, есть погибшие
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

30 октября в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. Нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей.

Глава еврейской общины исключил жертвы среди своей группы. Другие подробности происшествия не приводятся.

По предварительным данным, в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают правоохранители, пишет Lenta.ru

При стрельбе у синагоги в центре Вены погибло, по меньшей мере, семь человек, в числе которых один полицейский.

Отмечается также, что в ходе перестрелок четыре человека тяжело ранены. В настоящее время центр Вены оцеплен, а жителей просят не покидать дома и избегать открытых территорий.

По предварительным данным, один из преступников взорвал себя, а второй находится в бегах. Очевидцы рассказали, что слышали не менее 50 выстрелов.

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#происшествия

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