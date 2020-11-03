Выбор читателей за 2 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 2 ноября.
Дрожжина и Цивин получили от пожилых актеров 18 квартир
Набирает обороты скандал вокруг наследства Алексея Баталова. Семья актера обвинила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в мошенничестве. Сейчас пара находится под домашним арестом, пишет StarHit.
Два благовещенца закрасили двойную сплошную, чтобы упростить въезд в автосервис
В Благовещенске два горожанина попытались сами закрасить дорожную разметку. Двойная сплошная, по их мнению, мешала заезду в автосервис.
Снегопад в Приамурье: тринадцать ДТП и соль на улицах (видео)
Первая ноябрьская ночь в Амурской области отметилась снегопадом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Приамурья, только на утро в области с 8 часов вечера зарегистрировано тринадцать ДТП.
Олег Имамеев: «Скользкие вопросы обходить не будем»
Сегодня исполнилось ровно 100 дней, как мэр Благовещенска Олег Имамеев вступил в должность. Накануне он дал эксклюзивное интервью Амур.инфо.
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