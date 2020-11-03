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Выбор читателей за 2 ноября

Выбор читателей за 2 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 2 ноября.

Дрожжина и Цивин получили от пожилых актеров 18 квартир

Набирает обороты скандал вокруг наследства Алексея Баталова. Семья актера обвинила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в мошенничестве. Сейчас пара находится под домашним арестом, пишет StarHit.

Два благовещенца закрасили двойную сплошную, чтобы упростить въезд в автосервис

В Благовещенске два горожанина попытались сами закрасить дорожную разметку. Двойная сплошная, по их мнению, мешала заезду в автосервис.

Снегопад в Приамурье: тринадцать ДТП и соль на улицах (видео)

Первая ноябрьская ночь в Амурской области отметилась снегопадом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Приамурья, только на утро в области с 8 часов вечера зарегистрировано тринадцать ДТП.

Олег Имамеев: «Скользкие вопросы обходить не будем»

Сегодня исполнилось ровно 100 дней, как мэр Благовещенска Олег Имамеев вступил в должность. Накануне он дал эксклюзивное интервью Амур.инфо.

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#Обзор #интернет #СМИ

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