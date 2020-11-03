Гороскоп 3 ноября: Стрельцам нужно следить за доровьем, а Тельцам лучше избегать любовных приключений

Восход Солнца: 07:24

Заход Солнца: 17:02

Солнце в Скорпионе.

Овен. Ваше заветное желание оказалось на расстоянии последнего шага, сделайте его. Первая половина дня удачна для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. Вероятны долгожданное известие или встреча с партнером, которые станут завершением ваших целенаправленных устремлений.

Телец. Будьте готовы к серьёзным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: вас ждёт обман или разочарование. Если это возможно, проведите больше времени на свежем воздухе. Ваш энергетический потенциал значительно возрос, и вам удастся использовать свои способности для самовыражения и улучшения обстановки в семье.

Близнецы. Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением.

Рак. Сегодня необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звёзды гороскопа, увы, не будут их к этому склонять. Вам могут сегодня неожиданно испортить настроение события, связанные с работой или бытовыми проблемами.

Читайте также

Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября: Козероги весьма оригинальны, а Овны поверят в себя

Лев. Будьте внимательными к своему организму, это особенно важно в период пандемии коронавируса. Благоприятный день. Возможно сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношении к вам начальства, на карьеру.

Дева. Для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придётся закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. Удачный день, благоприятный для успешного завершения начатых дел, планирования и начала нового круга в вашей деятельности.

Весы. День символизирует выбор и достижение цели. Профессиональные дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Мужчины смогут решить важные проблемы на работе, исправить старые ошибки. В отношении с близкими людьми проявите врожденную честность и порядочность.

Скорпион. Идеальное время, чтобы вспомнить об обещаниях, которые так и не были выполнены. Сделайте это и выдохните. Противопоказаны решения, принятые на эмоциях. Будьте сдержаннее и в мыслях, и в словах.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны

Стрелец. Сегодня обратите особое внимание на своё здоровье. Покупая продукты, отдавайте предпочтение качеству, а не количеству. Откажитесь от консервированных продуктов, сладостей и тяжёлой пищи животного происхождения. В вашем рационе должны преобладать овощи и фрукты.

Козерог. Сегодня не следует переоценивать свои силы. День неблагоприятен для вступления в брак, зачатия, крупных приобретений. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для проведения ответственных мероприятий. Ваш удел — планомерный труд и спокойный отдых.

Водолей. Жизненный потенциал мужчин на высоком уровне. Возрастают сексуальная энергия, интуиция, организаторские способности достигают небывалого уровня, однако неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может разрушить тщательно продуманные планы.

Рыбы. Проблемы могут возникнуть у вас, если будете летать в облаках и не согласитесь на реалистичный сценарий достижения цели, предложенный близкими или коллегами. Сегодня вам будет сложно расслабиться из-за окружающей суеты и давления со стороны начальства, без вечера релаксации обойтись никак не удастся!

Астролог: Вальдемар Небоходцев