Коронавирусный туризм: чем жители Приамурья заменили заграничные курорты

Коронавирус поставил под удар молодую туристическую отрасль Приамурья. Но, несмотря на все трудности, многие турфирмы стали активно изучать новые направления и создавать интересные продукты для путешественников.

Главные силы турбизнес бросил на разработку новых туристических маршрутов. Они объединили ключевые достопримечательности и совершенно новые локации, посетить которые путешественники смогли уже после снятия ограничений.

– Как только первая волна коронавируса отступила, с 10 июля мы открыли летний туристический сезон 2020. Очевидно, что за эти три месяца – июль, август, сентябрь, интерес к отдыху внутри региона вырос в разы. Сейчас люди устали сидеть на самоизоляции, находиться внутри помещения. Все хотят на свежий воздух, на природу, поэтому спросом пользуются абсолютно все предложения наших туроператоров, начиная от походов выходного дня недалеко от города и заканчивая экстремальными экспедициями, которые длятся неделю, – отмечает главный менеджер туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Выделились основные туристические направления: Зейский район (город Зея и хребет Тукирингра), Бурейский район (Шамбала и Пинежье на Нижне-Бурейком водохранилище) и ещё ряд интересных мест.

Восхождение на Тукурингру

Новое направление появилось на одном из самых востребованных северных маршрутов. В августе в горы отправили первый бизнес-тур. Восхождение на Тукурингру сопровождалось мастер-классами и коуч-сессиями. А войти в состав группы приглашали руководителей организаций, собственников бизнеса и специалистов.

Поход на хребет прошёл с 20 по 23 августа. Желание испытать себя и покорить горную вершину проявили, в основном, бизнесвумен. Маршрут проходил по территории Зейского заповедника, его организовали при участии специалистов охраняемой природной территории. В первый день группа прошла 6,5 километров до горного приюта «Банный». На следующий день туристы наблюдали за восходом солнца, занимались йогой и трекингом.

Каждый выход обязательно согласовывался с руководством заповедника. Место было выбрано не случайно: большую роль сыграло полное отсутствие благ цивилизации и, в первую очередь, сотовой связи и доступа в интернет.

– Маршрут имеет определённые сложности. Например, водные препятствия, крутые подъёмы, где каждый надеется только на свои силы и плечо товарища в группе. И нам очень повезло, что накануне отъезда пришлось изменить маршрут на более сложный. Благодаря этому каждый осознал, что способен сделать больше, чем думает, – рассказал руководитель агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк.

На этапе подготовки трудностей у команды не было. Участникам пришлось преодолеть себя с психологической стороны: например, нужно было перейти вброд горную реку. А также физически выдержать крутой двухкилометровый подъём с рюкзаками.

– Был момент, когда приходилось подбадривать ребят. Не доходя метров 50-60 до горного приюта, я предложил одной очень уставшей морально и физически девушке бросить рюкзак, сказав, что за ним вернусь, как отнесу свой. Было минутное обдумывание ситуации с её стороны, но, в итоге, она не согласилась. И ещё через минуту была очень удивлена, когда увидела горный приют. Получилась своего рода проверка на характер, – поделился путешественник.

Путешествие на Тукурингру было развивающим — частью смыслового наполнения и контента похода занималась профессиональный коуч Екатерина Буслова.

– Мы набрали 10 туристов. В их количество входили предприниматели, владельцы бизнеса. Случайных людей не оказалось. Мне было важно понять – попадает ли человек по ценностям с тем контентом, с тем смыслом, который я вложила в тему путешествия, а именно наблюдение себя в разных условиях, – рассказывает организатор тура.

Для такого похода всегда требуется серьезная подготовка. При сборе вещей рекомендовали упор сделать на подбор обуви и рюкзака. Спальники и коврики были в горных приютах. Размещение и ночлег – в уютном зимовье, где можно было при необходимости затопить печь. Помимо снаряжения, треккинговых ботинок, палок, шапочки и перчаток на вечер, туристы брали вещи, которые могли бы их порадовать. Например, гитару, книгу, гамак, какие-то вкусняшки. Каждый хотел взять в поход то, что ему казалось важным.

– Мы жарили блинчики на костре в тайге. Заварили очень много кофе, пожарили блинчики и ели их с нутеллой. Оказываетя, в глухой тайге такое можно сделать. А ещё мы взяли гирлянду, украшали ею территорию возле костра, – поделилась впечатлениями Екатерина.

Также во время похода состоялась небольшая конференция, где участники делились жизненным опытом.

– Это развивающее путешествие, где люди попадают в другую среду. Мы понимаем, кто мы есть на самом деле только тогда, когда касаемся других людей, которые не похожи на нас. Пробыть три дня без связи в экстремальных условиях, это позволяет лучше понять себя. А когда ты понимаешь себя, понимаешь для чего ты создан, чего ты на самом деле хочешь, тогда тебе легче профессионально развиваться. И ты совершенно иначе начинаешь строить отношения со своей командой, людьми, близкими, – подытожила коуч.

Отметим, что участники были из разных городов Москва, Благовещенск, Белогорск и Свободный. Ребята настолько сдружились, что до сих пор созваниваются по видеосвязи, поздравляют друг друга с различными мероприятиями.

– Восхождение стало большим испытанием для меня, в первую очередь, конечно, физически. Пришлось вброд переходить много речных ручьев, ноги были насквозь сырыми, и это значительно все усложняло. Но желания сдаться не возникало, так как нельзя было подвести команду. По итогу, уже на вершине было ощущение счастья. Воспоминания от похода очень приятные, как сказал руководитель похода, мы стали командой, – поделилась впечатлениями Эльвира Князева.

На этом путешественница не собирается останавливаться. На вопрос о планах поучаствовать в других походах, она ответила словами Высоцкого: как вечным огнем, сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

Гора Город-Макит

Также в августе восемь амурчан совершили восхождения на самую высокую точку Амурской области для разведки нового туристического маршрута. Гора Город-Макит расположена в Селемджинском районе. В переводе с эвенкийского «макит» означает «перевал в город». С якутского – «направление по течению». Это вершина является пиком хребта Ям-Алинь, почти 2300 метров над уровнем моря. Гора уникальна тем, что находится прямо на границе с Хабаровским краем и разделяет бассейны двух крупных амурских рек – Буреи и Зеи.

Экспедиция продлилась две недели. У команды было два варианта, как добраться до места. Самый сложный – подобрать группу таких же сумасшедших и отчаянных, и отправиться на 5-дневный маршрут в полной автономке.

Простой, но дорогой способ добраться к вершине — на вертолёте. Если хватит денег, то и улететь обратно также. Если нет, то идти пешком в цивилизацию в течение 6-7 дней.

– Изначально маршрут планировался по первому варианту. 4 августа наша группа думала выехать из Благовещенск в поселок Златоустовск. 5 августа нас должны были завести вездеходом. 6-8 августа должны были идти к подножью. 9 августа восхождение, 10 августа исследовать озеро у подножия, 11 августа исследовать пещеру в окрестностях горы. 12-14 августа выход обратным маршрутом, 16 августа быть в Благовещенске. Из-за погодных условий все пошло не по плану, – рассказывает руководитель агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк.

Поднялся уровень воды в Селемдже, и туристов не смогли завести вездеходом и лодками в необходимую точку. В результате, ребята выехали из Благовещенска только 6 августа. По пути сломалась еще и машина, полдня команде пришлось ждать ей замену. В Экимчан путешественники попали только 7 августа, где их ждал вертолёт.

У подножья горы и на озере они оказались на 1 день раньше планируемого срока. 8 августа совершили восхождение на вершину и в этот день снова произошло кое-что необычное.

– Руководителем группы выбрали Алексея Ярославовича Севастьянова, руководителя филиала аэрокосмического спасотряда в аэропорту Благовещенск. Опытный экстремал. Это не первая наша совместная экспедиция, и на каждой вершине он оставляет металлическое блюдце с гравировкой фамилий восходителей, датой и названием вершины. Делает это заранее. И самое интересное, что дату восхождения еще до выезда 1 августа, когда еще не было острой ситуации с уровнем воды, сделал 08.08.2020. В этот день отмечается Международный день альпинизма. Совпадение или нет, но нас в группе было также 8 человек. Магия цифр, – отмечает путешественник.

9 августа туристы перешли перевал, перенесли лагерь на правый исток р. Кумусун и исследовали сквозную пещеру в одном из гребней. Когда поднимались на гребень неожиданной находкой оказался считавшийся утерянным барельеф Федосеева, который с 1974 года никто не мог найти. Можно предположить, что пещеру никто не посещал 46 лет как минимум, так как попасть в нее можно только спустившись с гребня вниз. А далее с 10 августа команду ждал трудный путь домой. 14 августа ребята вышли к устью реки Тох-Урак, где на зимовье они оставили катамаран и лодку, 15-17 августа шли сплавом по реке Селемджа и только 18 августа прибыли в Благовещенск.

– Погодные условия как обычно подводили. Нам повезло, что это случилось только на пути домой. Сначала два дня шли под дождем, промокшие. И на сплаве два дня под дождем. Если бы это было в дни восхождений, то что-то или все восхождение пришлось бы отменить, – подытожил Андрей Давыдюк.

Экспедиция «Рейс 811»

В августе 2020 года группа энтузиастов отправились в экспедицию «Рейс 811», которую посвятили памяти погибших в авиакатастрофе 24 августа 1981 года. В этот день на высоте 5220 метров над Амурской областью пассажирский самолет столкнулся с военным бомбардировщиком. Участники экспедиции обнаружили в Бурейском районе фрагмент самолета, потерпевшего крушение почти 40 лет назад. Девять автоэкипажей, 22 человека отправились исследовать место крушения. Одним из организаторов этой вылазки был Роман Шабанов.

– Люди рассказали нам про крушение самолета. Мы попробовали поикать остатки. Часть дороги была выстелена гатью, камнями. Только на подготовленной технике можно было бы проехать. В тех краях живет огромное количество животных: изюбрей, медведей, – рассказал Роман.

Команда двигалась на машинах как российского производства, так и американского и японского. Обязательным для экспедиции было наличие оружия, сопровождение егеря. Во время прохождения маршрута не обошлось без сложностей, например — ломалась техника.

– На американских джипах летела электроника. Если бы не автоэлектрик, не знаю, как были бы. Также пилами выпиливали лес, старались расстилать эту гать, чтобы техника могла пройти, – отмечает путешественник.

Несмотря на все трудности, команде удалось найти материальные данные о той катастрофе – обломки одного из самолетов. Находка была передана в музей Бурейского района, а в конце сентября участники похода отправились в Москву на «Пусть говорят». На съёмках Роману Шабанову удалось познакомиться с выжившей в авиакатастрофе Ларисой Савицкой, которая уже давно переехала, вышла замуж и успела родить сына.

Тренды осени и зимы 2020

Сейчас есть много интересных запросов, как от туристов, так и от туроператоров. В разработке находится этнический тур. Место находится в Тындинском районе, окрестности села Усть-Уркима.

– На вездеходе людей сначала доставят в деревянные домики, где они будут жить. Из необычного, что смогут увидеть туристы, как дед мороз будет выезжать на оленях. Важно, что эти туры – интерактивно-насыщенные. Если раньше людям достаточно было просто выехать на природу, помедитировать, то сейчас турист может сам оседлать оленя, прокатиться на вездеходе, – рассказывает главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

К зиме также готовятся каюры. По грубым подсчётам в Амурской области их около 100. Организуют детскую школу туризма зимних видов, где дети смогут пообщаться с собачками, поучиться кататься на нартах, в целом приобщиться к такому виду отдыха.

Ещё правительство Амурской области планирует провести в следующем году, примерно в начале января или февраля, большой форум зимних видов туризма. По словам Натальи Храмовой, он будет приурочен либо к международным ралли на льду Амура, либо к международному хоккейному матчу. Форум рассчитан на несколько дней, организуют интерактивные площадки. Главная задача мероприятия – показать, что в Приамурье есть, где отдохнуть вне зависимости от сезона.