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2ноября
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сегодня, 19:51 2

Василий Орлов поручил решить проблему с нехваткой снегоуборочной техники

Василий Орлов поручил решить проблему с нехваткой снегоуборочной техники
Фото: amurobl.ru

Глава Приамурья Василий Орлов намерен решить проблему со спецтехникой в районах и городах региона. До конца года по муниципалитетам будет распределено 52 малых трактора, а также крупные спецмашины.

— Всего из бюджета региона выделено порядка 270 миллионов рублей на приобретение дорожной техники. Первая группа – это машины для городов. Вторая группа – это малые трактора. До конца года приобретут 52 малых трактора для муниципалитетов. Рассчитываем, что в течение двух-трех лет мы сможем полностью закрыть проблему дефицита коммунальной техники в городах и районах Приамурья, — заявил Василий Орлов.

Приобретаемая спецтехника многофункциональна. Использовать её намерены как для уборки снега, так и для других целей — поливка улиц, разбрасывание песка и так далее.

Проблему недостаточного количества снегоуборочной техники в Благовещенске накануне озвучил мэр города Олег Имамеев. Первый серьёзный снегопад на юге Приамурья привёл к многочисленным ДТП. Ряд трасс в регионе оказались покрыты гололедицей. Уборка улиц продолжается и сейчас.

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#ДТП #областная власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 минут назад

    каждый год одно и тоже

  • full

    full
    3 минуты назад

    Интересно, почему намерение появилось в ноябре?

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