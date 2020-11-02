Василий Орлов поручил решить проблему с нехваткой снегоуборочной техники

Глава Приамурья Василий Орлов намерен решить проблему со спецтехникой в районах и городах региона. До конца года по муниципалитетам будет распределено 52 малых трактора, а также крупные спецмашины.

— Всего из бюджета региона выделено порядка 270 миллионов рублей на приобретение дорожной техники. Первая группа – это машины для городов. Вторая группа – это малые трактора. До конца года приобретут 52 малых трактора для муниципалитетов. Рассчитываем, что в течение двух-трех лет мы сможем полностью закрыть проблему дефицита коммунальной техники в городах и районах Приамурья, — заявил Василий Орлов.

Приобретаемая спецтехника многофункциональна. Использовать её намерены как для уборки снега, так и для других целей — поливка улиц, разбрасывание песка и так далее.

Проблему недостаточного количества снегоуборочной техники в Благовещенске накануне озвучил мэр города Олег Имамеев. Первый серьёзный снегопад на юге Приамурья привёл к многочисленным ДТП. Ряд трасс в регионе оказались покрыты гололедицей. Уборка улиц продолжается и сейчас.