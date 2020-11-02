Россиянам предложили компенсировать оплату тестов на коронавирус

С этим предложением выступил Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Они отправили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой, а также в Совет безопасности.

В Союз потребителей стали поступать жалобы россиян из регионов, которые вынуждены делать тесты на коронавирус за свой счет в частных клиниках. В государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди две-три недели.

Два контрольных теста необходимо сдать тем, кто выздоровел, чтобы им закрыли больничный. Также Роспотребнадзор требует, чтобы члены семей заболевших COVID-19 сдавали анализ, чтобы узнать, нужно ли им соблюдать карантин. Тест можно сделать бесплатно по программе ОМС, но в регионах очереди можно ждать до трёх недель.

Компенсировать расходы на тестирование мог бы Фонд обязательного медицинского страхования, при предоставлении гражданами чеков об оплате анализов.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что на реализацию инициативы понадобится около 10 млрд рублей.