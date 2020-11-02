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сегодня, 19:06 0

В Тынде по подозрению в мошенничестве обвиняется бывший полицейский

В Тынде по подозрению в мошенничестве обвиняется бывший полицейский
Фото: pixabay.com

Региональное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Тынды. Он обвиняется в покушении на мошенничество.

Тындинский полицейский, рассказали в СК, решили «помочь» одному подозреваемому в угоне автомобиля. Пообещав, что молодому человеку не дадут реальный срок заключения, он попросил с него 470 тысяч рублей за эту услугу. В реальности оказать воздействие на суд полицейский не мог.

— 20 мая 2020 года возле одного из домов, расположенных по улице Спортивной в городе Тында, обвиняемый, согласно ранее достигнутой договоренности получил от мужчины часть требуемой суммы в размере 170 тысяч рублей. В момент получения незаконного вознаграждения обвиняемого задержали сотрудники управления ФСБ России по Амурской области, — рассказали в региональном СУ СКР.

Обвиняемый полицейский был уволен из органов. Сейчас он находится под арестом.

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#криминал #происшествия

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