В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19

Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлено 156 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 118 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 9 – бессимптомно, у 29 – в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 873,75 на 100 тысяч населения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 903 случая коронавируса. 5 739 человек выздоровели, 63 – скончались.

Всего обследовано на COVID 419 149 человек, в том числе за последние сутки – 5 030.

Напомним, накануне, 1 ноября, в Амурской области выявили 145 новых случаев COVID-2019.

Как сообщалось ранее, количество заболевших COVID-19 в Приамурье выросло на 54 % только за октябрь.