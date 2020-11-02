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2ноября
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сегодня, 18:14 5

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлено 156 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 118 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 9 – бессимптомно, у 29 – в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 873,75 на 100 тысяч населения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 903 случая коронавируса. 5 739 человек выздоровели, 63 – скончались.

Всего обследовано на COVID 419 149 человек, в том числе за последние сутки – 5 030.

Напомним, накануне, 1 ноября, в Амурской области выявили 145 новых случаев COVID-2019.

Как сообщалось ранее, количество заболевших COVID-19 в Приамурье выросло на 54 % только за октябрь.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Ерунда, главное на паниковать и закрывать рты масками;)

  • Руконог

    Руконог
    1 час назад

    В Багдаде все спокойно! Главное администрация на удаленке)

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Мэр сказал что ничего страшного, значит все хорошо. Как хочется тоже переболеть в лёгкой форме что б быть таким же уверенным в себе.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Мария Недюк, Известия сообщает:

    "Большое число бессимптомных носителей COVID-19 может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. К такому выводу пришли ученые из Китая и США. При толерантности к вирусу организм прекрасно уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции. Такие инфицированные хорошо себя чувствуют и могут даже не подозревать о своей болезни. Однако вирус еще долгое время будет жить в организме хозяина и выделяться в окружающую среду. Подобный феномен описан для туберкулеза, холеры и других инфекций. Пока это лишь гипотеза, подчеркивают исследователи. Но теория требует дальнейшего изучения, поскольку открывает массу новых возможностей для клиницистов".

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    15 минут назад

    На прошлой неделе наш минздрав говорил о 3,5 тысячах больных ковидом в стационарах подведомствованных им больниц. На стопкоронавирус. ру каждый день только чуть более тысячи, включая тех, кто лечится дома. Кому верить?

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